Lupo Alberto fa 50 anni. A Lucca si celebra mezzo secolo di risate

Festa grande alla fattoria McKenzie: la "storia d’amore e di tagliola tra un lupo di belle speranze e una gallina di buona famiglia" compie 50 anni. Ovviamente parliamo di Lupo Alberto e della Gallina Marta, protagonisti delle strisce a fumetti create da Guido Silvestri, in arte Silver, e che sono comparse per la prima volta nel febbraio 1974 sul ’Corriere dei ragazzi’. Già, l’inossidabile e simpatico Lupo Alberto fa mezzo secolo e lo festeggia con una mostra a Modena e con un incontro domenica prossima alle 11.30 all’interno di ’Lucca Collezionando’, il festival vintage-pop primaverile organizzato da Lucca Comics & Games (Lucca Crea) in collaborazione con il Comune di Lucca, dedicato al fumetto, al gioco, e allo slow entertainment che si terrà al Polo Fiere di Lucca nel prossimol weekend del 23 e 24 marzo.

Silver sarà ospite e protagonista: nel cuore del Polo Fiere sarà allestita un’installazione nella quale si racconta il suo percorso grafico e storico. Il tutto in collaborazione con FMAV-Fondazione Modena Arti Visive, che ha già aperto a Modena l’unica, grande mostra celebrativa dei 50 anni di Lupo Alberto (visitabile fino al 25 agosto, con sconto reciproco tra le due manifestazioni). Silver parteciperà anche al tributo per onorare la memoria di Alfredo Castelli (il maestro degli sceneggiatori di fumetti in Italia, recentemente scomparso) con il quale - fra le altre cose - ha ideato e gestito Eureka, la rivista che è considerata una pietra miliare del fumetto italiano, anch’essa citata nel percorso espositivo lucchese.

Grande appassionato di fumetti sin da piccolo (da Topolino ai Peanuts) Silver comincia la sua carriera collaborando con alcuni maestri a partire da Bonvi (Franco Bonvicini) con cui collabora a Nick Carter e a Cattivik.

Poi, nel 1974 prendono il via le avventure della fattoria McKenzie con Alberto e Marta eterni fidanzati, il cane Mosè, Enrico La Talpa e sua moglie Cesira, Glicerina il papero, Alcide il maiale, Krug il toro, Ludovico il cavallo, e poi arriva Silvietta, la passera scopaiola. E’ un grande successo che conquista il pubblico italiano nei fumetti (albi e libri) e anche nelle serie tv in animazione. Dopo 50 anni, le difficoltà del mercato dei fumetti hanno portato Lupo Alberto ad abbandonare le edicole e a essere venduto online, ma il fascino di questo personaggio resta immutato.

Tornando a Lucca Collezionando, il programma del fine settimana è densissimo. Da segnalare, tra le tante cose, la presenza di Daniele Caluri, autore dell’originale poster di questa edizione, della pluripremiata illustratrice e vignettista satirica Marilena Nardi, dello scrittore e autore Carlo Lucarelli , Giancarlo Alessandrini, maestro del fumetto italiano conosciuto in particolare per essere il “papà” visivo di Martin Mystère, e Roberto Diso, uno dei principali disegnatori di “Mister No”, la creatura di Guido Nolitta, lo pseudonimo del grande Sergio Bonelli. E ancora Tito Faraci, tra i più noti e prolifici sceneggiatori di fumetti contemporanei, e direttore della collana Feltrinelli Comics. Grazie alla collaborazione con la Lucca Manga School, la fiera ospiterà anche un artista giapponese: si tratta di Yoshiyasu Tamura, autore del manga Fudegami pubblicato in Giappone da Shueisha e del manga Devil’s Relics (Glénat), noto per le sue opere pittoriche.

Spazio anche alla satira, il prestigioso Premio Buduàr dedicato all’illustrazione satirica, sarà assegnato proprio durante Collezionando.