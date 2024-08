Lunedì 26 agosto a San Giovanni Simone Cristicchi e Amara in “Torneremo ancora - Concerto mistico per Battiato”

Arezzo, 24 agosto 2024 – Il programma ufficiale della XX edizione del festival Orientoccidente si conclude con un grande evento. Lunedì 26 agosto, alle ore 21.30 in piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, Simone Cristicchi e Amara presenteranno “Torneremo ancora - Concerto mistico per Battiato”. Ad accompagnarli I Solisti della Accademia Pordenone diretti da Valter Sivilotti (pianoforte, arrangianmenti e direzione musicale) con Lucia Clonfero (violino); Igor Dario (viola); Alan Dario (viola); U.T. Ganghi (percussioni); Franca Drioli (soprano). Un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un rapimento - mistico e sensuale - tanto necessario in questo tempo in cui viviamo, ispirato al repertorio più mistico del grande Maestro. i due artisti si rendono interpreti con grazia e rispetto dei messaggi spirituali che ne hanno reso immortale l’opera. Un’occasione per riscoprire un’eredità preziosa, in una nuovissima veste arrangiata dal Maestro Valter Sivilotti. Oltre ai grandi successi, tra i quali La cura, Centro di gravità permanente e L’era del Cinghiale Bianco, sono proposti brani più intimisti, da E ti vengo a cercare a Torneremo ancora, l’ultima canzone incisa dal cantautore siciliano e che non a caso è il titolo scelto per il concerto. Pochi sono gli artisti come Franco Battiato, capaci con le loro opere di “cucire” terra e cielo, raggiungendo la rara armonia in grado di risvegliare e accarezzare l’anima. Pellegrino dell’Assoluto e rivoluzionario della musica, ha lasciato un patrimonio inestimabile, in cui alla forma canzone si sposa una profonda tensione spirituale. Avvicinarsi a un simile gigante è una sfida, ma Simone Cristicchi e Amara possiedono la profondità d’animo e la sensibilità musicale necessarie per affrontare con successo questo compito. “Secondo te, chi è il tuo pubblico?” mi chiese Battiato nel 2007 "Non lo so…” risposi“Non è una questione di qualità o di numeri. Il tuo pubblico è gente che ti somiglia. Tanti o pochi che siano, non fa differenza: il tuo pubblico è formato da entità che vibrano alla tua stessa frequenza, e con i quali entri in connessione attraverso quello che esprimi con la tua arte”. Entità, frequenza, connessione. Parole pronunciate in un torrido pomeriggio siciliano, e che influenzarono la mia vita, stimolandomi a costruire un percorso artistico all’insegna di un’estrema libertà. Simone Cristicchi > Comune di San Giovanni Valdarno Assessorato alla Cultura. * Il programma ufficiale della XX edizione del festival Orientoccidente si conclude con il concerto di Simone Cristicchi, ma il progetto continua anche in settembre: i giorni 4, 5 e 6 a Pontassieve si svolgerà Piazza dei Popoli con il Poetry Slam (4/9), lo spettacolo di Andrea Kaemmerle (5/9) e il concerto di Kabila (6/9); dal 13 al 16 settembre, all’Oratorio Don Bosco di San Giovanni Valdarno si svolgerà La Città della Gioia 2024 e lunedì 16 settembre si terrà l’incontro "Ponti di Pace" a cura dell’Opera per la Gioventù “Giorgio La Pira” con gli interventi musicali di Enrico Bernardoni e Giampiero Bigazzi. A San Giovanni Valdarno inoltre, continua la rassegna di cinema in pellicola La Nostra Memoria Inquieta con due eventi speciali: lunedì 2 settembre si terrà, in collaborazione con la sezione sangiovannese dell'Associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione Libera Valdarno, la serata omaggio al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con la proiezione del film “Il giorno della civetta” (1968) diretto da Damiano Damiani; il ciclo dedicato al regista Christopher Nolan riprenderà e si concluderà giovedì 5 settembre con l'esclusiva proiezione del suo primo film “Following” del 1998.