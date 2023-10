Luce! ha lanciato il sondaggio sui grandi temi dell'inclusione a Firenze

Pensate che si parli abbastanza di inclusione e diversità nei media? E di disagi giovanili invece? Quanto vi impegnate ad essere sostenibili nelle vostre vite? Temi sensibili che ricorrono nel dibattito pubblico e che il pool di giornalisti di Luce!, questa volta, ha deciso di affrontare con la sua community. Il canale digitale del Gruppo Monrif ha lanciato il suo primo sondaggio, per dare voce al proprio pubblico e sentire cosa ne pensano giovani e meno giovani, uomini, donne e persone non binarie a poche settimane dal terzo compleanno del sito (qui il link per iscriversi: luce.lanazione.iteventilogin).

Unicità e accessibilità, scuola e lavoro, mondo giovanile, disturbi alimentari e salute mentale: questioni attuali e fondamentali per il nostro futuro. Bastano pochi secondi per rispondere alle domande e fare il primo passo verso il cambiamento (luce.lanazione.iteventoluce-survey-inclusione-giovani).

Per Luce! queste poche domande sono un modo per indagare come i nostri lettori e le nostre lettrici si avvicinino in prima persona ai temi che ci stanno più a cuore e già in molti hanno risposto all’indagine. Ma non basta: per migliorare è fondamentale l’approccio e l’opinione di ogni singola persona, perché solo con la condivisione è possibile creare un mondo inclusivo. Invitiamo tutte e tutti a partecipare e a condividere il sondaggio. E non perdetevi il Festival (adesioni gratuite), il 21 ottobre a Palazzo Vecchio, Firenze.

Marianna Grazi