Lucca Summer Festival. Ci sarà anche il rapper Geolier. E presto altri due nomi a sorpresa

Continua la serie degli annunci per il cartellone del Lucca Summer Festival 2024: ieri è stato ufficializzata la presenza del rapper napoletano Geolier, che si esibirà in piazza Napoleone venerdì 5 luglio, alle 21.30. Un calendario di concerti incredibile, eterogeneo, di grande qualità che, come sempre, abbraccia età, stili e sensibilità diverse. Una formula che anno dopo anno, dal 1998, segna record su record: come quello dei 132.500 biglietti già staccati finora in prevendita, a cinque mesi di distanza dall’inizio del festival.

Eccoli i nomi già presenti: si parte con le uniche due date italiane di Ed Sheeran (8 e 9 giugno), nell’epico scenario delle Mura urbane. Il programma prosegue, nella classica location di piazza Napoleone, con un’altra esclusiva nazionale, la grande musica house degli Swedish House Mafia (30 giugno). Poi spazio ai “nostri“ rapper Tedua (3 luglio) e, appunto, Geolier (5 luglio) e ad altre due uniche date italiane: The Smashing Pumpkins, special guest Tom Morello (6 luglio) e Rod Stewart (7 luglio). E ancora, Calcutta (11 luglio), Lenny Kravitz (12 luglio), Diana Krall (15 luglio), Salmo & Noyz (18 luglio), prima di altre due esclusive nazionali: Mika (19 luglio) e Sam Smith (20 luglio). Chiudono la lista, per il momento, i Toto, special guest Marcus Miller.

Sì, perché il direttore artistico Mimmo D’Alessandro ha promesso almeno altri due annunci nei prossimi giorni, per quella che a suo dire, ma non solo, sarà l’edizione più bella, fino a oggi, della storia del Summer.

Anche l’ultimo arrivato nel cast, Geolier è uno dei personaggi del momento: un talento con pochi pari, poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai. Forte delle sue radici e, allo stesso tempo, in grado di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena. Geolier ha collezionato in poco tempo importanti certificazioni: ben 53 dischi di platino e 23 dischi d’oro e oltre 1.4 miliardi di streaming audio/video. Dopo il disco d’esordio Emanuele e l’uscita de Il Coraggio dei Bambini, suo secondo album, il rapper napoletano ha scritto un altro pezzo di storia con Il Coraggio dei Bambini - Atto II. “Il Coraggio dei Bambini”, certificato cinque volte platino da FIMI/GfK Italia, è alla #1 della Classifica degli album più ascoltati del 2023 in Italia su Spotify e in testa anche alla Classifica Top Album FIMI 2023.

Geolier sarà anche uno dei big più attesi all’imminente 74ª edizione del Festival di Sanremo, con il brano I p’ me, tu p’ te. Appena annunciato il concerto, sono state già molte le richieste di biglietti pervenute dai fan, segno del grande interesse che l’artista sta suscitando in Italia.

Paolo Ceragioli