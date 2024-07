Loro, torna la Bisteccata di mezza estate

Arezzo, 30 luglio 2024 – Domenica 4 e 11 agosto sarà festa tra le vie del centro storico del piccolo borgo del Valdarno con buon cibo, intrattenimento, musica e mercatini dell’antiquariato. Gli eventi sono organizzati con la regia della Confcommercio nell’ambito delle attività di animazione del Centro Commerciale Naturale, con il patrocinio del Comune di Loro Ciuffenna e il contributo di Banca del Valdarno Credito Cooperativo.

Il pittoresco borgo di Loro Ciuffenna si prepara ad accogliere gli eventi della tradizione stiva: domenica 4 agosto arriva la tredicesima "Bisteccata sul Ciuffenna" e l’11 agosto la ventiduesima "Fiera di Mezza Estate". Organizzati con la regia di Confcommercio e con il patrocinio del Comune di Loro Ciuffenna, i due appuntamenti promettono di offrire giornate coinvolgenti all'insegna del buon cibo, musica, divertimento e shopping.

In occasione della grande cena nel cuore di Loro, il 4 agosto dalle ore 19:00 piazza Matteotti si trasformerà in un grande ristorante a cielo aperto dove sarà possibile gustare un menù alla carta con specialità locali. Gli ordini saranno gestiti da un apposito gazebo, mentre la griglia, situata sul ponte che attraversa il fiume Ciuffenna, offrirà una scenografia unica. Ad arricchire la serata ci penserà la musica dal vivo del duo Krisba e un’area giochi per bambini con scivoli gonfiabili, quad, molle, pop corn, zucchero filato e crepes. Un evento imperdibile per grandi e piccini.

Domenica 11 agosto, invece, le vie del centro storico si animeranno con oltre quaranta espositori che offriranno una vasta gamma di prodotti: antiquariato, collezionismo, arti e mestieri. Lo shopping sarà il protagonista, con bancarelle artigianali e negozi tradizionali aperti per l’occasione, con merce a prezzi speciali.

