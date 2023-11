L’omaggio solenne a don Milani

La Festa della Toscana 2023 nel segno di un grande toscano come don Lorenzo Milani, nel centenario della nascita. Il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo (nella foto) ha presentato la ventiquattresima edizione della Festa della Toscana, "I care, la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze". "Momento centrale la seduta solenne di dopodomani 30 novembre alle 10, al Teatro della Compagnia di Firenze, insieme ai sindaci della regione, ai labari dei nostri Comuni, a ragazzi e ragazze, studenti e studentesse, avremo un momento di altissimo livello istituzionale, una giornata di dialogo che vedrà gli interventi della presidente emerita della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, dell’onorevole Rosy Bindi, presidente del Comitato delle celebrazioni per il centenario di don Milani. Non è ancora accaduto, dall’inizio della guerra in Palestina e Israele, che riuscissimo a mettere insieme l’Arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori, il rabbino capo della comunità ebraica di Firenze, Gad Piperno, e l’imam di Firenze, Izzedin Elzir. Abbiamo chiesto loro un saluto".