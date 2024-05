Lo scaffale verde dei libri per bambini: due giorni in biblioteca

Arezzo, 28 maggio 2024 – C’era una volta un colibrì: libri e letture per bambini che vogliono salvare la Terra. Con la primavera la Terra si risveglia, rinasce, si riempie di colori e profumi, il sole e la pioggia danzano nell’aria. La natura che ci circonda di bellezza ha bisogno degli occhi dei bambini che con stupore e meraviglia la guardano e ci ricordano l’importanza che ha ogni nostro gesto, seppur piccolo, per preservarla, tutelarla. Dal progetto «Piantiamola... ai confini del mondo! Lo scaffale verde dei libri per bambini e ragazzi« della Regione Toscana, la Biblioetca di Arezzo propone anche quest’anno un momento dedicato alla valorizzazione della tutela ambientale, con letture per bambini da 5 a 7 anni. «Per l’occasione offriremo anche una vasta scelta di libri dedicati a questo fondamentale tema, che possa essere di ispirazione per piccoli ma importanti gesti in famiglia, come quelli di un piccolo colibrì». Le letture sono in programma oggi e domani con inizio alle ore 17.00. Prenotazione obbligatoria: Tel. 0575-377913 [email protected] Sezione Ragazzi - Biblioteca Città di Arezzo.