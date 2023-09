Lo sbarco di Decibel Open Air L’elettronica regina per due giorni

di Maurizio Costanzo

FIRENZE

Tutto pronto per Decibel Open Air, che domani e domenica vedrà Firenze trasformarsi nella capitale mondiale dell’elettronica. È attesa una marea di gente nella nuova location di oltre 100mila metri quadrati di Sesto Fiorentino, in via Lucchese 161, scelta per accogliere anche chi viene non solo da tutta Italia, ma anche dall’estero. La due giorni ricca di ospiti. Tra questi Paul Kalkbrenner, che torna a Decibel Open Air per la terza volta. L’artista tedesco è tra i più decisivi nella storia della musica elettronica, grazie ai suoi dodici album, al suo film di culto "Berlin Calling" e relativa colonna sonora, al suo live davanti alla Porta di Brandeburgo per il 25esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino con oltre 500mila spettatori. Resident a Ibiza e a Las Vegas, questa estate i Meduza sono tornati gli artisti italiani più ascoltati in assoluto su Spotify, con quasi 22 milioni di ascoltatori mensili, superando in questa specifica classifica anche i Maneskin. E che dire di Nina Kraviz, dj, producer, songwriter e persino cantante, da oltre un decennio protagonista nelle console dei più importanti club e festival di tutto il mondo. E poi la dj e producer belga Amelie Lens, e Salmo, primo artista rap-crossover rock ad esibirsi a San Siro, che nei i suoi live propone uno show sempre nuovo dove alla musica e alla creatività si uniscono carica ed energia. Tra i nomi di spicco anche Lazza, che con la sua "Cenere" presentata a Sanremo è già sei volte Disco di Platino.

Questi gli altri artisti in cartellone, domani Boris Brejcha, Moderat (live), Nina Kraviz, Camelphat, Meduza, Dov’è Liana, Speaking Minds, Peter|Feela (Jager stage); Nico Moreno, I Hate Models, 999999999, Trym, Luca Agnelli, Indira Paganotto, Mrphn, Mattia Trani (live), Cora Kerj (Resonance stage); WhoMadeWho, Folamour, Brina Knauss, Pongo (live), Klaus (live), Fivep, Paco S Less (Zamna stage). Domenica calcheranno il palcoscenico Amelie Lens, Salmo, Paul Kalkbrenner, Lazza, Deborah De Luca, Olympe, Malandra Jr, Doa Dj Team (Jager stage); Dyen, Anfisa Letyago, Charlie Sparks, Klangkuenstler, Adiel, Daria Kolosova, Raven, Sara Mozzillo (Resonance stage); Jamie Jones B2B Loco Dice, Ilario Alicante, Amémé, Marco Faraone, Honeyluv, Earthlife, The Florentian Cabaret (Social Music City stage). Per raggiungere l’area c’è una navetta che fa servizio continuativo ogni 15 minuti per tutta la durata del festival. Per tutte le info di biglietteria: www.decibelopenair.com