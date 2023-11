"L’inserimento dei nostri ragazzi cresce nel mondo del lavoro" L'associazione Trisomia 21 Aps, fondata a Firenze nel 1979, lavora da anni per inserire i ragazzi con sindrome di Down nel mondo del lavoro, cercando soluzioni personalizzate. Oggi molte aziende sono più aperte, ma manca ancora un sostegno per percorsi di vita autonoma.