Arezzo, 26 settembre 2024 – Librifattiamano una mostra sull’editoria di qualità

Sabato 28 Settembre 2024, presso il Palazzo Pretorio di Pieve Santo Stefano, alle ore 16:00 apertura della mostra NATI PER ESSERE UNA STORIA, curata dal pedagogista e narratore Valter Baruzzi.

La mostra è rivolta a genitori, educatrici del nido, insegnanti della scuola dell’infanzia e di scuola primaria, bibliotecari/e e adulti interessati, che desiderano sostenere la crescita di bambine e bambini, scegliendo e proponendo storie e libri di qualità. A cavallo fra pedagogia e neuroscienze questo mostra offre informazioni e riflessioni sulle caratteristiche dei libri di qualità e su come sia opportuno proporli a bambini e bambine. Le buone storie, infatti, possono avere un ruolo fondamentale nell’aiutarli a entrare in contatto con se stessi, mentre sono in cammino alla scoperta degli altri e del mondo.

Il percorso si articola in 23 postazioni organizzate per nuclei tematici, che offrono tre livelli di lettura. - Il primo livello descrive l’importanza di narrare storie, sfogliare e leggere libri a bambine e bambini fin dai primi mesi. Suggerisce come proporre queste esperienze, per accompagnarli lungo la crescita, dalla nascita fino all’incontro con la scuola primaria e oltre.

- Per il secondo livello, con schede di approfondimento, si documentano alcuni aspetti della ricerca neuroscientifica sui temi inerenti l'importanza della voce dei genitori, dei dialoghi di fronte a pagine sfogliate insieme, della visione di immagini e dell’ascolto di racconti in contesti caratterizzati dall'accoglienza e dal primato della relazione.

- Il terzo livello, infine, presenta una bibliografia ragionata di circa 70 titoli: dai primi libri agli albi illustrati, fino ai silent book (libri di sole immagini). I libri saranno presenti e si potranno sfogliare nel contesto della mostra.

La mostra sarà inaugurata e presentata dallo stesso Valter Baruzzi, che ci guiderà in un percorso alla scoperta di tante strategie capaci di suscitare l’interesse dei bambini e delle bambine verso il libro e la lettura. Sarà possibile visitarla fino al prossimo 4 di ottobre con i seguenti orari: sabato 28 dalle 16 alle 18.30 , Domenica 29 h. 10:00 – 12:00 / 16:00 - 18, Giorni successivi: h. 9:00 – 12:00 / 15:00 - 18.00.