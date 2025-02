L’edizione 2025 di Chianina & Syrah, il festival del buon vivere a Cortona

Arezzo, 18 febbraio 2025 – Oltre 40 cantine in degustazione, 35 stand gastronomici, tre masterclass sui vini, due cene stellate, 5 talk e masterclass di cucina e tanti eventi pensati per i più piccoli. Sono i numeri dell’edizione 2025 di Chianina & Syrah, il festival del buon vivere a Cortona. L’Ottava edizione dell’evento è stata presentata all’azienda La Braccesca. La manifestazione che valorizza le eccellenze locali, la carne Chianina e il vino Syrah, è in programma dal 7 al 9 marzo. Quest’anno si parte di venerdì alle 9,30 a Palazzo Casali con il benvenuto e il simposio internazionale «Cortona Città d’arte e di Syrah». A confronto sul tema della vinificazione ci saranno alcuni fra i maggiori esperti e produttori nazionali e internazionali.

Venerdì sera si tiene la prima cena di gala al Teatro Signorelli «Il Gigante Bianco sposa il principe Syrah» con i grandi nomi dell’alta cucina italiana che come ogni anno Vittorio Camorri ha convocato a Cortona per cucinare le eccellenze del nostro territorio, guidati dall’ormai consolidata collaborazione con il già direttore della Guida Michelin Fausto Arrighi e di Anna Maria Farina. Sabato e domenica al Centro Convegni Sant’Agostino «Morsi e sorsi», con i banchi degustazione delle cantine produttrici di Syrah e le proposte dai ristoranti aderenti. Non manca l’anteprima del vino Syrah di Cortona insieme ad un ricco programma di «cooking show», masterclass, laboratori per bambini per scoprire tutto sulla Chianina.

Ritornano le esperienze con la grande griglia di «Chianina Experience», ospiti speciali i macellai Simone Fracassi, Andrea La Ganga, Aldo Iacomoni ed i macellai del territorio che vi accompagneranno nelle degustazioni del quinto quarto, di hamburger, i bolliti di chianina in pentola ed una rassegna di cene a base delle due star del festival cortonese. Partecipano chef come Emanuele Scarello, Alessandro Ferrarini, Stefano Basello, Mirko Marcelli, Fabio Groppi, Peppe Aversa e Salvatore Vuolo, Florian Vogel, Patrik e Filip Matiaz e Luka Mazdarovice, Soledad Andrea, Emiliano Rossi, Marinella Paoloni, Marialuisa Lovari e Keoma Franceschi, Ilaria Guerrieri, Davide Canella, Marcello Corrado, Silvia Baracchi e Richard Titi, Maria Probst e Assunta Pandolfi, Sara Bellinzona, Catia Ciofo, Chef Shady Luca Bernardini, Matteo Donati. Dulcis in fundo una sezione dedicata alla gelateria artigianale con i pluripremiati «Coni Gambero rosso», i maestri gelatieri Cinzia Otri, Stefano Cecconi, Sergio Dondoli, Ilaria Guerrieri, Luca Bernardini ed alla pasticceria con Stefano Lorenzoni e Paolo Rufo Danielo Vestri.

Interessante la presenza di Michele Milani, Un contadino-cuoco-cacciatore che ama la selvaggina e la interpreta con rigore e responsabilità, e ci aiuterà ad interpretare carni di selvaggine cotte alla griglia e affrontare il problemi di danni ai vigneti e altre colture provocate da animali selvatici.

Tutte le informazioni, il programma completo della manifestazione e le coordinate per le prenotazioni alle cene si trovano su www.chianinaesyrah.com

«L’idea iniziale di Chianina e Syrah è sempre stata quella di trasformare Cortona per un fine settimana nella ‘Capitale della promozione e della degustazione del syrah nel mondo’ - dichiara Stefano Amerighi, presidente del Consorzio Cortona Vini - Per questo fin da subito abbiamo lavorato per ampliare il parterre dei produttori includendo le migliori espressioni mondiali di questo vino. Quest’anno per la prima volta avremo la presenza di vini dall’Australia, dal Sud Africa, dalla Svizzera e naturalmente dalla Francia. Ci saranno anche curiosità dall’Europa come il primo produttore albanese di Syrah».

«Questa manifestazione consente alla nostra città di accogliere appassionati e addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - Chianina & Syrah permette di promuovere il nostro territorio e le sue eccellenze a più livelli, sia al pubblico locale e nazionale, ma anche ad una platea di professionisti internazionali. Anche il 2025 parte con un appuntamento di richiamo che apre la stagione dei grandi eventi».

«Otto anni fa quando ho ideato il primo ‘Festival del Buon Vivere’ a Cortona non immaginavo che sarebbe diventato con il tempo un modello di riferimento per le anteprime dei Vini come unico momento di unione di cibo e vino che sono al centro di ogni tavola – dichiara Vittorio Camorri di Terretrusche Events ideatore e organizzatore dell’evento - Oggi arrivano a Cortona grandi chef dell’alta cucina italiana con la gioia di partecipare ad un festival enogastronomico dove si cucina per rendere felici gli altri e valorizzare un territorio. Quest’anno il festival cresce e allarga i propri orizzonte oltre confine per una contaminazione di gusto e di stile, avremo l’onore di ospitare due chef stellati europei dalla Germania e dalla Slovenia».

«Due grandi eccellenze si presentano in tutta la loro importanza: la Chianina e il Syrah. Cortona sempre più al centro del Turismo enogastronomico - dichiara Paolo Rossi, assessore alle Attività Produttive di Cortona - questo festival apre una tre giorni che porterà lustro alla città e al suo territorio, alle sue cantine e ai produttori vitivinicoli agli allevatori. Un binomio nato da una visione di Vittorio Camorri che cresce sempre di più».