Le "Innocenti Evasioni" per Lucio Battisti vive nel cuore della gente

MONTECATINI (Pistoia)

Il 9 settembre del 1998, a soli 55 anni, moriva Lucio Battisti, un mito del nostro tempo.

In occasione di questo anniversario, stasera alle 21, l’ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme rende omaggio a questo grande artista con un concerto live del gruppo “Innocenti Evasioni, una tra le cover band più accreditate tra quelle che eseguono i brani di Battisti, con Francesco Raineri, la voce della band.

"Il suo canto libero" è il titolo dell’evento e, nel corso della serata , verranno presentati i suoi più grandi e indimenticabili successi: Un’avventura, Non è Francesca, Acqua azzurra acqua chiara, Mi ritorni in mente, Fiori rosa fiori di pesco, Emozioni, Pensieri e parole, La canzone del sole, Giardini di Marzo, Il mio canto libero, Ancora tu, Una donna per amico e molti altri ancora. Nell’arco della sua carriera Battisti ha inciso venti album in studio e ha venduto più di venticinque milioni di dischi. Oltre che interprete, compose anche per altri artisti, tra cui Gene Pitney, gli Hollies e Paul Anka.

Per i testi si affidò invece sempre ai parolieri, con pochissime eccezioni. Il lungo sodalizio con Mogol fu il fulcro del suo successo e ne costruì l’immagine di interprete della vita e dei sentimenti comuni. E questa, che ha segnato in Italia un’epoca musicale e di costume, è rimasta la principale immagine del cantautore, complice il ritiro totale dalle scene e dalla visibilità pubblica che Battisti, schivo nel rapporto con il pubblico e i media, mise in pratica dai primi anni ottanta fino alla morte.

Dopo la parentesi della collaborazione con la moglie Velezia, il ritiro non gli impedì di continuare a incidere, eleggendo Pasquale Panella a paroliere più adatto alle sue esigenze di sperimentazione, per dar vita a una nuova stagione di musica più libera dagli schemi usuali e di testi che, se già con Mogol avevano raggiunto un crescente grado di complessità, erano diventati enigmatici, surreali, mai descrittivi, fino a spingersi al limite del nonsense.

Il gruppo "Innocenti Evasioni" è formato da quattro musicisti che negli anni hanno collezionato numerosi successi, di pubblico e di critica nel il loro modo di presentare le canzoni di Battisti, ricreando atmosfere degli anni Settanta.

Numerose le le loro partecipazioni a trasmissioni televisive sulle reti Rai e private.

E ancora una volta Francesco Raineri, la voce del gruppo, regalerà a tutto il pubblico dell’Ippoderomo di Montecatini una serata di vere e proprie emozioni. L’iniziativa è prodotta dall’associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con Snaitech: info 0572 1913547.

Olga Mugnaini