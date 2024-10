Le Donne di Vasari, Domenica al Museo e aperture straordinarie gratuite

Arezzo, 30 ottobre 2024 – Per la Fiera Antiquaria la Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo offrirà ai visitatori lo spettacolo “Le Donne di Vasari” il 2 novembre oltre all’ingresso gratuito di domenica 3 e lunedì 4 novembre.

Sabato 2 novembre alle 15 si terrà lo spettacolo itinerante “Le donne di Vasari”: attraverso la voce di quattro figure femminili del periodo Niccolosa Bacci, Plautilla Nelli, Properzia de Rossi e Sofonisba Anguissola, verrà riscoperto il contributo femminile nell’arte e nella storia. Si tratta di donne che, pur in un’epoca dominata dagli uomini, sono riuscite a lasciare un segno indelebile. Ogni racconto verrà introdotto da un breve prologo di Giorgio Vasari tra i primi a riconoscere il loro talento e a celebrarlo nella sua opera più famosa “Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori”. La rappresentazione è prodotta da rumorBianc(O), regia di Chiara Renzi, drammaturgia di Camilla Mattiuzzo con Chiara Cappelli, Elena Ferri, Carlotta Mangione e Giulia Rupi e la partecipazione straordinaria di Giorgio Vasari alias Samuele Boncompagni, costumi di Lucia Padrini/TVSCIA.

Lo spettacolo “Le donne di Vasari” rientra all’interno di “Le vite in scena”, rassegna teatrale ideata in occasione del 450° anniversario dalla morte di Giorgio Vasari nell’ambito del programma di Casa Bruschi Officine Vasari con il contributo della Fondazione CR Firenze e la direzione artistica di Samuele Boncompagni e Chiara Esmeralda Renzi delle associazioni Noidellescarpediverse e rumorBianc(O).

Domenica 3 novembre torna l’appuntamento con l’entrata gratuita a Casa Bruschi, in linea con l’iniziativa del Ministero della Cultura e con Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo che si rinnoverà anche per l’apertura straordinaria di lunedì 4 novembre. Due giornate a ingresso libero per esplorare le collezioni dell’antiquario aretino e per visitare la mostra “Tornei di Toscana. La Giostra del Saracino, il Gioco del Ponte e il Palio della Balestra”.

La Casa Museo Ivan Bruschi è aperta dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0575354126 o scrivendo a [email protected].