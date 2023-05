Le Donne di Shakespeare in Valdichiana: rumorBianc(O) va in scena a Foiano

Arezzo, 25 maggio 2023 – Le Donne di Shakespeare e l’arte: è questo il connubio al cuore del prossimo appuntamento di rumorBianc(O), stavolta in trasferta fuori città. Sabato 3 giugno, alle ore 18, l’associazione culturale aretina riporta in scena lo spettacolo ispirato alle eroine del Bardo a Foiano. Una data nient’affatto casuale per il debutto in Valdichiana di Le Donne di Shakespeare. L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Foiano della Chiana, si inserisce nel calendario di Anno Robbiano 2023 (3 giugno – 30 settembre), la mostra diffusa dedicata ai capolavori dei celebri maestri ceramisti della famiglia Della Robbia che verrà inaugurata proprio quel giorno.

Tutto il centro storico del paese farà da palcoscenico a questa esperienza teatrale a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria (via mail a [email protected]). Per i partecipanti il tour comincerà da piazza Nencetti, da dove Carlotta Mangione, nelle vesti di fool scespiriana, li guiderà in giro per Foiano per tutto il percorso. Di tappa in tappa, il pubblico incontrerà quattro personaggi iconici delle opere di Shakespeare, reinventati in chiave contemporanea nella drammaturgia originale di Camilla Mattiuzzo.

Lady Macbeth (Alessandra Bedino), Ofelia (Chiara Cappelli), Desdemona (Elena Ferri) e Giulietta (Sara Venuti) saranno protagoniste di quattro monologhi che parlano di donne, delle loro relazioni e solitudini. Storie, pensieri ed emozioni delle paladine nate dalla penna del famosissimo scrittore inglese saranno al centro di un dialogo senza filtri con gli spettatori sull’universo femminile, raccontato nelle sue fragilità ma soprattutto nella sua incredibile forza. Il tutto arricchito dall’accompagnamento musicale dal vivo della violinista Elena Rocchini, presenza ormai immancabile nel cast di Le Donne di Shakespeare.

“Questo spettacolo ha suscitato da subito un grande entusiasmo – commenta Chiara Renzi, presidente di rumorBianc(O) e direttrice artistica dell’iniziativa – per noi è un vero piacere esportarlo fuori da Arezzo intrecciando la nostra filosofia teatrale con una mostra così affascinante. Tra l’altro saremo ospiti di un territorio, la Valdichiana, che ci vuole bene e ce l’ha dimostrato più volte, con una bella partecipazione ai nostri eventi estivi. Anche quest’anno, dal 28 al 30 luglio, con Teatro Archeologico rumorBianc(O) tornerà al Parco Archeologico del Sodo di Cortona per tre giornate all’insegna del nostro classico mix culturale adatto a tutte le età. Come sempre, non vediamo l’ora di riabbracciare il nostro pubblico”.