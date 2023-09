Le città d’arte sempre più ambite Viaggiare per scoprire il passato

Non solo mare e sole. Sempre più famiglie quest’estate hanno preferito gite all’insegna della cultura, portando con sè i loro figli, anche piccoli. Un modo intelligente di iniziarli alla conoscenza dei luoghi, aspetto imprescindibile nello sviluppo della persona. Viaggiare apre la mente, è fatale al pregiudizio come diceva Mark Twain. Quindi prima si inizia meglio è, proprio come hanno fatto Marco e Rita che hanno deciso di portare la loro piccola Elisa a conoscere la bellissima Venezia. Perdendosi tra un giro in gondola, un aperitivo a base di tramezzini e baccalà mantecato e i vicoli incantanti ddella città di Casanova.

Vacanze all’estero per la famiglia Pavia che ci ha inviato uno scatto da Zaanse Schans, piccola comunità di una quarantina di case a nord-est di Amsterdam, nota come il paese dei mulini. Proprio come quello che si vede dietro di loro. Lali, Bianca e Francesco hanno invece optato per lo splendido mare del Salento per finire in bellezza le loro vacanze. Mentre Ferdi, Paolo, Roberto, Mauro, Giovanni, Francesco e Corrado, lettori affezionati della Nazione, si rilassano con una partita a carte al Bagno Gorizia a Lido di Camaiore.