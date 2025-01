“Le case del malcontento” in scena dal romanzo di Sacha Naspini

Arezzo, 31 gennaio 2025 – Nuovo appuntamento di stagione teatrale per iI Teatro Verdi di Monte San Savino che giovedì 6 febbraio, con inizio alle ore 21:15, ospiterà lo spettacolo prodotto da Atto Due e Murmuris dal titolo: “Le case del malcontento”. Protagoniste del racconto, tratto dal romanzo di Sacha Naspini, saranno Luisa Bosi, Laura Croce, Sandra Garuglieri, Roberto Gioffrè e Francesco Mancini. Firmano la drammaturgia Luisa Bosi e Simona Arrighi. Regia di Simona Arrighi. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi.

“Le case del malcontento” è ambientato in un paese come tanti dell’entroterra maremmano, un microcosmo di personaggi che sembrano essere lì da sempre e per sempre e che ci somigliano, ma al contempo sono così lontani e universali. La storia di un paese nel quale ognuno è dato in pasto al proprio destino, con i suoi sprechi, le aspettative bruciate, le passioni, i giochi d’amore e di morte. È un luogo dove l’universo umano non fa sconti e si mostra con oscenità, si covano segreti inimmaginabili, ci si vende, si uccide, si disprezza, si perdono fortune e si tramano vendette, raccomandandosi a Dio e vendendo i propri figli. Si vive di superstizioni, si torna per salvarsi, si tradisce e si ruba, si cerca una nuova vita e si gioisce per le disgrazie altrui. Talvolta però, inaspettatamente, si ama.

La creazione sonora è di Isabelle Surel, il disegno luci di Roberto Cafaggini, la cura dei movimenti di Giulio Santolini, i costumi di Francesca Leoni. Assistente alla regia Angelo Castaldo, tecnico Brando Nencini.

Ingresso: platea e I e II ordine palchi centrali intero € 16, ridotto € 14; III ordine e palchi laterali intero € 13, ridotto € 11. Riduzioni: carta Studente della Toscana, biglietto ridotto a € 8 per studenti universitari (il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta); biglietto futuro under 30 in collaborazione con Unicoop Firenze a €8. Ulteriori riduzioni: over 65, possessori Carta dello spettatore FTS, abbonati alle stagioni dei teatri della Rete Teatrale Aretina e Spettatori Erranti, soci Unicoop Firenze.