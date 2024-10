L'arte in Giostra, la fotografica di Andrea Lisa Papini

Arezzo, 29 ottobre 2024 – Si intitola “Visible Intimacy: oltre il ritratto” ed è la nuova mostra fotografica di Andrea Lisa Papini che il prossimo venerdì 1° novembre sarà presentata al MuSa (Museo di Porta Sant’Andrea). L’esposizione rientra nel progetto “L’Arte in Giostra”, iniziativa culturale di Porta Sant’Andrea - giunta alla terza edizione - che coinvolge artisti di fama nazionale all’interno degli spazi del quartiere, in un contesto suggestivo e di forte richiamo.

Nella Sala delle Vittorie dedicata a “Faliero Papini”, immersi tra le lance d’oro e i costumi d’epoca, si potranno ammirare gli scatti artistici di Andrea Lisa Papini, aretina classe ’95 di madre bulgara e padre italiano: "La mostra 'Visible Intimacy – Oltre il ritratto' esplora l’intimità nascosta nelle relazioni attraverso la fotografia – spiega l’artista - seguendo l'idea di Paul Klee che l'arte 'rende visibile ciò che non sempre lo è', il mio lavoro non si limita a registrare la realtà ma cerca di far emergere l'affettività nascosta. I soggetti ritratti non sono semplici modelli, ma persone significative della mia vita. Questo legame personale infonde alle immagini storie e ricordi che vanno oltre la superficie, invitando il pubblico a riflettere su memorie ed emozioni universali”.

Al vernissage saranno presenti, oltre a numerosi quartieristi e appassionati d’arte, il rettore biancoverde Maurizio Carboni e il curatore del museo Gianni Sarrini che introdurranno l’artista Andrea Lisa Papini. A seguire, sarà offerta una degustazione di vini.

La mostra sarà aperta al pubblico anche sabato 2 novembre, dalle 15 alle 18.30, e domenica 3 novembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, dall’ingresso di via Garibaldi 15. L’ingresso è libero e gratuito.