La Toscana alla Fiera del Cicloturismo

Firenze, 3 aprile 2025 - La Regione Toscana, accompagnata da sette Comunità d’Ambito Turistico, sarà protagonista alla Fiera del Cicloturismo, che si terrà a Bologna dal 4 al 6 aprile. Un appuntamento imperdibile per scoprire itinerari, proposte ed eventi di Piana di Lucca, Riviera Apuana, Valdichiana Aretina, Firenze e Area Fiorentina, Mugello, Terre di Pisa e Maremma Nord. Le destinazioni saranno presenti nell’Area B, stand 17, per accogliere i visitatori e condividere esperienze di viaggio uniche.

La Toscana, eccellenza del cicloturismo, sarà protagonista di due talk dedicati. Secondo l’ultimo report State of Cycling Tour Operators Industry redatto da Atta, Cycle Summit e ECF, l'Italia si conferma la meta più ambita per il turismo su due ruote, con la Toscana come prima regione di destinazione per i cicloturisti internazionali.

Il cicloturismo al femminile è un fenomeno in forte espansione, come evidenziato dai dati delle App sportive e tour operator. Sempre più donne scelgono la bicicletta per ottenere benefici psicofisici, rendendola parte integrante della propria vacanza e preferendo viaggi in compagnia di altre cicliste. Su questa tendenza si concentra il talk di venerdì 4 aprile, nell’ambito del Forum B2B dedicato a Best Practices & Success Stories. Durante l'incontro verrà presentata l'iniziativa Benvenute in chiave Active, che vede la Toscana come pioniera nelle esperienze di viaggio dedicate al cicloturismo femminile.

Il piacere di pedalare si intreccia con la scoperta di un patrimonio enogastronomico straordinario e il benessere mentale. La bicicletta diventa il mezzo ideale per conoscere la regione in un viaggio che fonde natura, cultura e sapori autentici. Sabato 5 aprile, nell'Area Talk Palco, si terrà l'incontro dal titolo La Toscana in bicicletta tra enogastronomia e mental wellness. Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, e Iader Fabbri, biologo nutrizionista, divulgatore scientifico e pioniere in Italia nello studio del rapporto tra glicemia e nutrizione, guideranno un viaggio alla scoperta del ruolo del cicloturismo nella valorizzazione del territorio, l'importanza di un'alimentazione consapevole per chi pedala e il legame tra attività fisica e benessere psicofisico. Iader Fabbri è anche Collaboratore di importanti testate giornalistiche e programmi televisivi, cura rubriche su salute e alimentazione su Radio 105 e ha pubblicato numerosi best seller con Mondadori e Cairo Editore.

La Fiera del Cicloturismo sarà l'occasione per scoprire percorsi unici grazie all’aggiornamento all'Atlante degli Itinerari Cicloturistici che, con i suoi 18.000 km di tracciati, offre esperienze per ritrovare l'equilibrio perfetto, disconnettersi dalla routine e riconnettersi con sé stessi, magari abbinando al tour degustazioni di prodotti locali. Infine, l’appuntamento permetterà di scoprire gli itinerari sulle orme di Michelangelo, nel 550° anniversario della sua nascita, e di Boccaccio, a 650 anni dalla sua morte, in un viaggio che unisce storia e contemporaneità attraverso la bicicletta. L’invito è a scoprire percorsi originali e distintivi, in perfetta armonia con la Toscana più autentica ed empatica.