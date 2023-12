La Spezia scivola in 57esima posizione: inflazione e divario retributivo

Un salto all’indietro di nove posizioni. È quanto compiuto in un anno dalla provincia della Spezia, oggi alla 57esima posizione. Tra i dati peggiori, l’ultimo posto nella graduatoria dei reati connessi agli stupefacenti e, in campo economico, la 105esima piazza sia per ciò che riguarda l’indice di inflazione, sia per quanto concerne il divario retributivo tra uomo e donna. "Il dato più eclatante è l’inflazione superiore alla media nazionale: le motivazioni sono da approfondire, anche in virtù della grande presenza della gdo" spiega il segretario della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Marco Casarino.