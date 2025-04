Arezzo, 13 aprile 2025 – La serata finale della rassegna Temi del Nostro Tempo

Venerdì 18 aprile alle 21 al Circolo Artistico si terrà la serata finale del ciclo di incontri “Temi del Nostro Tempo” con la lezione affidata alla Professoressa Donatella Di Cesare sul tema “Democrazia e Anarchia, il potere nella polis greca”.

Anche questa edizione del ciclo di incontri, organizzato e promosso dalla Libreria Feltrinelli di Arezzo, è stata baciata dalla fortuna del pubblico con tutti gli eventi sold out.

Donatella Di Cesare insegna Filosofia teoretica al Dipartimento di Filosofia e alla Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza di Roma. È una delle voci filosofiche piú presenti nel dibattito pubblico, sia accademico sia mediatico. I suoi libri sono tradotti e discussi in molte lingue.

Pronunciata con trepido entusiasmo o con attonito disprezzo, la parola demokratía, di cui viene ripercorsa sia la storia semantica sia quella politica, indica due eventi collegati: l’ingresso del popolo alla ribalta della storia e la revoca di ogni potere che presume di essere originario. Lo spettro dell’anarchia turba la città. Lo paventano i tragici, lo registrano gli storici, lo denunciano i filosofi. L’arché di padri, proprietari, autoctoni, eredi viene profondamente minata e destituita di legittimità, mentre si inaugura lo spazio della politica. «Né comandare, né essere comandati» è il sigillo della democrazia, lo stendardo della libertà an-archica. Protagoniste di questo racconto sono le donne. È una rivolta di straniere, in fuga da violenza familiare, a far emergere, in un verso di Eschilo, il composto che indica la capacità del popolo di affermarsi. La democrazia nasce con l’accoglienza. E il dêmos non potrà mai né regredire a éthnos, fondandosi su legami di sangue e di suolo, né tanto meno soffocare il conflitto e la divisione. In un confronto serrato tra gli altri con Hannah Arendt, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, Reiner Schürmann, Miguel Abensour, pensatori della democrazia dopo la deriva totalitaria, Donatella Di Cesare riporta alla luce un rimosso di secoli e apre un’inedita prospettiva di ricerca sul nuovo anarchismo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla libreria Feltrinelli di Arezzo, o tramite mail ad [email protected] o whataspp 3479251722