Arezzo, 20 settembre 2024 – La Scuola di Musica Le 7 Note al Colle del Pionta si apre alla cittadinanza per la presentazione dei nuovi corsi per tutte le età.

Sabato 21 settembre a partire dalle ore 16.30 presso la Casa Rossa al Colle del Pionta (ingressi da Via Masaccio e Via Curtatone) si terrà l’Open Day con la prova gratuita di tutti gli strumenti classici e moderni.

Tra gli strumenti che la scuola propone ci sono pianoforte, tastiere, chitarra, chitarra elettrica, basso elettrico, batteria, violino, viola, violoncello, flauto, canto moderno, classico e pop.

Grazie alla convenzione con l’Istituto Suzuki Italiano, la Scuola Le 7 Note è all’avanguardia anche nel settore dei corsi per l’infanzia e, con l’impiego di docenti appositamente abilitati, propone corsi di violino, viola, violoncello, flauto a cui si può partecipare fin dai primi mesi di vita.

Per chi è interessato ad un percorso mirato all’ingresso in Conservatorio, ci sono i corsi propedeutici in convenzione con il Conservatorio “R.Franci” di Siena.

La scuola Le 7 Note è inoltre particolarmente attiva sul fronte del sociale e dell’offerta gratuita con progetti come Musicasempre, l’orchestra che permette a bambini che non hanno mai suonato prima di imparare gratuitamente uno strumento, con particolare attenzione verso i soggetti che, per i motivi più diversi, hanno difficoltà ad avere accesso all’educazione musicale, e vari laboratori corali gratuiti per tutte le età che riprenderanno le proprie lezioni nel corso dell’anno.

Per raccogliere tutte le informazioni utili e per conoscere i docenti l’appuntamento è per domani, 21 settembre, presso la sede della Scuola.

Per informazioni: 3888469284, [email protected], www.scuoladimusicale7note.it