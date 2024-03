La mostra di Valter Cemolin a Sansepolcro Art Gallery

Arezzo, 15 marzo 2024 – Da lunedì 18 marzo la Sansepolcro Art Gallery di via XX Settembre 15 fondata da Marcello Medici e Stefano Vannini propone il lavoro di Valter Cemolin, un veneziano conquistato dal Montefeltro, un artista completo, eclettico, di grandi capacità tecniche ed espressive: Valter passa dal dipinto al disegno a china, dalla scultura all'intaglio di oggetti e mobili d'arredamento con estrema disinvoltura. Capace di coniugare pittura, scultura, disegno, intaglio, in forme artistiche sempre nuove, con tecniche artigianali che si rifanno a pratiche antiche: è un artista "di luce", ama le tonalità calde, i colori tenui che scacciano il buio e danno vita a ogni stanza. Da grande amante della musica, si diletta anche in liuteria, realizzando strumenti musicali classici. "Artigiano eccellente, in grado di dare la parola al legno e alla ceramica, all'oro e all'argento, Valter tende a trasferire questa sua maestria nell'atto del dipingere": così lo definisce il prof. Luca Cesari del Dipartimento di estetica presso l’Università di Urbino. Cemolin ha trascorso un periodo della sua vita in Andalusia: qui le sue opere sono state influenzate da una marcata espressività. Attualmente vive in un casolare di campagna nella frazione di Cà Bicci di Pennabilli, in provincia di Rimini, circondato dalla natura e dalla musica che lui stesso suona e che tanto ama. La sua mostra, intitolata “Ricongiungimento”, proseguirà fino a venerdì 5 aprile. Da conoscere e ammirare.