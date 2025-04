Arezzo, 12 aprile 2025 – La Montagna Incantata domenica 13 aprile a Chitignano. Il

Programma della giornata prevede alle Ore 11,00 all’Ecomuseo del Contrabbando e della Polvere da Sparo i saluti istituzionali

"QUANDO PRENDE IL LUSTRO" Presentazione del progetto di Iginio De Luca realizzato durante la residenza artistica "La Montagna Incantata" promossa dal SET - Sistema degli Ecomusei della Toscana, a cura di Pietro Gaglianò

A seguire piccola escursione nel bosco fino all’installazione sonora temporanea in corrispondenza del "Pillo delle Motte"

Ore 13,00 Pranzo presso la struttura della Pro Loco di Chitignano. Numeri limitati, prenotazioni obbligatorie al 333 2214962

"Ore 15,00 Ecomuseo del Contrabbando e della Polvere da Sparo. SUONI D'ACQUA. Laboratorio sulla costruzione di "bastoni della pioggia" a cura della scuola primaria di Chitignano e dell'associazione "I Battitori" e interazione con l'installazione sonora di Iginio De Luca all'interno dell'ecomuseo."

LA MONTAGNA INCANTATA

RESIDENZE ARTISTICHE TRA CASENTINO E MONTAGNA PISTOIESE

La montagna incantata è un progetto realizzato dal Sistema degli Ecomusei della Toscana (S.E.T.), grazie al cofinanziamento della Regione, affidato alla cura di Pietro Gaglianò, critico d’arte versato nei rapporti tra arte e comunità. Agli indicibili scenari naturali, al valore dei tesori artistici e dei patrimoni antropici di queste aree La montagna incantata aggiunge l’estetica dell’arte contemporanea, che lavora come un contrasto, come un’eresia, come una svolta impensata, e rivela aspetti del mondo inaspettati, talvolta oscurati da una narrazione oleografica e stereotipata.

Con questo proposito sono stati invitati due artisti italiani ad abitare, tra l’inverno e la primavera 2025, l’ambiente delle due reti ecomuseali.

Nell’Ecomuseo del Casentino Iginio De Luca è stato invitato ad esplorare l’habitat di Chitignano che accoglie l’antenna dedicata al tema del contrabbando. De Luca, artista di base a Roma, è un osservatore delle contraddizioni politiche e culturali del costume italiano, della persistenza della memoria e delle sue metamorfosi nell’immaginario collettivo. Con operazioni, che includono la performance, la musica, il video e la fotografia, l’artista affresca il vero nel paradosso della finzione.

“Iginio De Luca si è avvicinato silenziosamente alla comunità di Chitignano, in ascolto, e ha raccolto quell'irripetibile convergenza tra le persone e la storia di un luogo che si tesse nella memoria non scritta. Tra le voci, i racconti, i desideri e le nostalgie, ha condensato una narrazione che riguarda tutti: le donne e gli uomini, gli oggetti, lo spazio civico e quello silvestre, le famiglie e anche quegli abitanti che non sono direttamente coinvolti da questa narrazione o che non sono intervenuti nel laboratorio di storie allestito dall’artista durante il soggiorno casentinese…”(Pietro Gaglianò)

Alla fine della sua permanenza l’artista “ha restituito” al paese l 'opera Quando prende il lustro, light-box e audio, che sarà installata in permanenza presso l'Ecomuseo.