La Luna e il suo Mostrogiramondo di Valentina Dal Mas al Mecenate

Arezzo, 14 febbraio 2024 – Domenica 18 febbraio terzo appuntamento con La danza che muove: in scena Luna e il suo Mostrogiramondo di Valentina Dal Mas, artista già in precedenza ospite di Sosta Palmizi, che torna al Teatro Mecenate di Arezzo con un’indagine di grande sensibilità sulle emozioni dell’infanzia.

In Luna e il suo Mostrogiramondo la narrazione sapientemente bilanciata fra parola e danza conduce il pubblico in un terreno tra commozione e riflessione intorno ai temi degli affetti e dei legami profondi. Il solo di Valentina Dal Mas ci narra la storia dell’incontro tra una bambina di nome Luna e un mostro di nome Mostrogiramondo. Luna si ritrova a vivere in una Casa Famiglia e tra una folata di “vento della vita” ed un’altra, il suo cuore grazie anche all’incontro con Mostrogiramondo pian piano si acquieta e si ammorbidisce permettendo ai chiaroscuri della sua vita di diventare con armonia punti di forza e vulnerabilità allo stesso tempo. Una storia raccontata attraverso la parola, la danza e le illustrazioni, per permettere ai piccoli spettatori di immergersi e lasciarsi portare pienamente dalle variegate correnti emotive che soffiano all’interno della narrazione.

Lunedì 19 lo spettacolo sarà presentato in replica matinée per le scuole, un appuntamento arricchito dal laboratorio con Valentina Dal Mas e gli alunni dell’Istituto Comprensivo F. Severi che si terrà nel pomeriggio di lunedì nell’ambito del bando Per Chi Crea promosso da SIAE e MiC nel 2023. Ad anticipare lo spettacolo invece, sabato 10 febbraio, si è tenuto il consueto appuntamento presso la libreria La casa sull’albero,Tre storie e una tazza di thè letture per bambini ispirate allo spettacolo. Sabato 17 febbraio sarà la volta a Semillita Atelier della masterclass gratuita Ti mostro il mio mostro tenuto da Valentina Dal Mas e dedicata ai più piccoli (dai 6 agli 11 anni)

Valentina Dal Mas si forma nell’ambito della danza e del teatro a Parigi e in Italia. Dal 2012 attraversa numerose e variegate esperienze professionali come danzatrice e attrice professionista fino a trovare due punti di relazione professionale duraturi nel tempo: la Compagnia Abbondanza/Bertoni dal 2014 e La Piccionaia-Centro di Produzione teatrale dal 2016. Nello stesso anno intraprende un suo percorso autorale indipendente e nel 2017 vince il Premio Scenario Infanzia con lo spettacolo Da dove guardi il mondo? Dal 2016 espande la sua professione all’ambito socio-educativo e ai contesti di cura, proponendo laboratori di teatro-danza nelle scuole pubbliche, nelle Case di Cura per anziani, nelle cooperative sociali che si occupano di persone diversamene abili e di bambini assistiti dai servizi socio-sanitari, presso il carcere di Montorio (VR), AMA (Associazione Malattia Alzheimer) e studi pedagogici.