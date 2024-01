La Guerritore porta in scena. Federico Fellini

Monica Guerritore porta in scena per la prima volta in teatro il capolavoro di Federico Fellini "Ginger & Fred". Lo spettacolo, con l’adattamento e la regia di Monica Guerritore, che ne è interprete con Pietro Bontempo e una compagnia di 10 attori, toccherà i palcoscenici di tutta Italia per oltre quaranta date ed è una produzione di Teatro della Toscana, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Società per Attori. Il tour si aprirà il 5 gennaio per la prima nazionale al Teatro Comunale di Ferrara, dal 9 al 21 gennaio sarà al Teatro Quirino di Roma (escluso il 15) e dal 30 gennaio al 4 febbraio alla Pergola di Firenze. Tutte le date e i link per l’acquisto dei biglietti si trovano online sul sito: https://linktr.ee/guerritore_gingerfred. La rappresentazione racconta la storia di Amelia Bonetti e Pippo Botticella in arte Ginger e Fred, due ex ballerini un tempo famosi, che vengono invitati a partecipare allo show di Natale di una televisione privata. Accettano intenzionati a ritrovare la magia del palcoscenico e forse, almeno per Amelia, riannodare i fili di un amore interrotto.