La Giostra raccontata ai bambini letture per il Thevenin

Arezzo, 15 dicembre 2023 – Iniziativa solidale pro Meyer a Casa Thevenin grazie al libro per bambini “Dai nonno raccontaci una storia. La Giostra del Saracino raccontata ai bambini” scritto da Alessandro Boncompagni e illustrato dalle sorelle Letizia e Ginevra Bindi. L'autore domani, sabato 16 dicembre, alle 17,30 nei locali Buk di Casa Thevenin di piazza San Domenico 7, leggerà alcuni brani del volume per trasmettere la passione per la rievocazione storica aretini ai più piccoli.

Sarà l'occasione per presentare il volume ai più piccoli e per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Meyer dell'ospedale pediatrico fiorentino. “Dopo il successo” spiega Alessandro Boncompagni ”delle precedenti presentazioni adesso ci sarà un appuntamento con la lettura del volume all'interno del programma di eventi natalizi organizzati da Casa Thevenin”. “Con piacere” annuncia il presidente di casa Thevenin Sandro Sarri “ospitiamo l'evento solidale che rappresenta l'occasione per parlare di Giostra del Saracino ai più piccoli grazie alla pubblicazione di Alessandro Boncompagni illustrata da due piccole aretine, Letizia e Ginevra. Sarà quindi un sabato pomeriggio interamente dedicato ai bambini. Alle ore 16,30 e alle 18, Roberta e Ivo sodi della Compagnia del Polvarone racconteranno le filastrocche di nonna Roberta. Alle 17,30 ci sarà il momento dedicato al volume di Alessandro Boncompagni sulla Giostra del Saracino raccontata ai bambini”.