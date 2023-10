La Giornata mondiale per il patrimonio audiovisivo

Arezzo, 24 ottobre 2023 – In occasione della Giornata mondiale per il patrimonio audiovisivo, istituita dall’UNESCO come occasione per promuovere la consapevolezza dell’importanza di immagini e suoni per la memoria collettiva, il corso di laurea in Lingue per la Comunicazione Interculturale e d'Impresa dell’Università di Siena organizza la proiezione del documentario "Buricchi: 25 anni dopo". L'appuntamento è per il 27 ottobre alle 16.15 presso l’aula 7 del campus universitario del Pionta di Arezzo, viale Cittadini 33.

Il documentario ripercorre la storia degli alunni e delle alunne di nazionalità cinese che nei primi anni Novanta frequentarono la Scuola Statale Buricchi di Prato. La storia è accompagnata dal racconto del dirigente scolastico e delle professoresse che li seguirono nel loro studio e si trovarono a rivoluzionare i loro metodi di insegnamento, pensando nuovi percorsi formativi.

In occasione della proiezione saranno presenti al campus universitario il regista Andrea Foligni, le professoresse Gianna Mussomeli e Silvia Ermini, il professore Andrea Bagni e il dirigente scolastico Francesco Farina.

L’insegnamento della lingua cinese è da tempo attivato ad Arezzo nell’ambito del corso di laurea in Lingue per la Comunicazione Interculturale e d’Impresa. Grazie a una convenzione con l’ateneo di Wenzhou le studentesse e gli studenti dell’ateneo senese possono inoltre conseguire un “doppio titolo” valido sia per l’ordinamento universitario italiano che per quello cinese: gli iscritti e le iscritte a questo percorso trascorreranno il primo biennio presso l’Ateneo di provenienza, Siena o Wenzhou, perfezionando rispettivamente il cinese e l’italiano, per poi completare il loro percorso formativo in mobilità internazionale presso l’ateneo partner.