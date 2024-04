La fotografia “vintage” conquista Arezzo con Foto Antiquaria

Arezzo, 15 aprile 2024 – Fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche protagoniste di una mostra che è un vero e proprio paradiso per chi ama la fotografia d’epoca: domenica 28 aprile ad Arezzo torna l’appuntamento con FOTO ANTIQUARIA, la storica mostra-mercato - organizzata dalla Fondazione Arezzo Intour in collaborazione con Foto Club "La Chimera" di Arezzo - che è appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti.

Sotto le suggestive Logge del Vasari che incorniciano la monumentale Piazza Grande, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, oltre 25 espositori provenienti da ogni parte d’Italia daranno vita a una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione e ci si potrà muovere alla ricerca di pezzi rari e introvabili per arricchire la propria collezione o per riparare una antica fotocamera.

Non mancherà una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie di carattere fotografico.

Nata nel 1986 e prima in Italia, FOTO ANTIQUARIA propone due appuntamenti annuali (uno in primavera e uno a fine estate) ed è visitata da migliaia di appassionati in cerca di occasioni uniche.

In occasione di “Fotoantiquaria”, sabato 27 aprile dalle ore 9.30 alle ore 18.00, Confartigianato Fotografi in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour organizza un workshop rivolto ai fotografi professionisti che sarà condotto da Nausicaa Giulia Bianchi fotografa di documentaristica fine-art e che avrà come tema “Ogni persona ha un segreto”: il ritratto e la performance. Come far emergere i segreti dei miei soggetti, come interagire con loro per raccontare la loro storia o svelare la loro personalità?”

Per partecipare al workshop, che avrà luogo presso Palazzo di Via Pellicceria, è necessario prenotare a questo link: https://arezzointour.regiondo.it/workshop-aspettando-foto-antiquaria.