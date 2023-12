"La Filosofia Italiana: Un Seminario a Firenze"

Dove va oggi la filosofia italiana? Il caso della storia della filosofia: questo il titolo del seminario che si terrà oggi e domani a partire dalle 9.30 a Palazzo Strozzi a Firenze, all’Istituto nazionale di studi sul Rinascimento che, con il Centro per l’umanesimo contemporaneo, avvia una riflessione sulla situazione attuale della filosofia in Italia. Punto di partenza la storia della filosofia. Il cambio di prospettive della disciplina appare "tanto più evidente se posto accanto al ruolo nazionale e internazionale svolto nei decenni precedenti dagli studi italiani di storia della filosofia". Si pensi a maestri come Mario Dal Pra, Eugenio Garin (foto), Paolo Rossi, Pietro Rossi, Antonio Santucci, Cesare Vasoli, Tullio Gregory. A Firenze interpreti e storici della filosofia di varie generazioni "saranno chiamati a indagare, da una prospettiva di carattere storico, le ragioni della crisi".