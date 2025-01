Arezzo, 29 gennaio 2025 – La Filanda di Loro Ciuffenna ospita la scrittrice Valeria Tron domenica 2 febbraio 2025. L'incontro sarà un'occasione unica per conoscere da vicino una delle voci più interessanti della narrativa contemporanea italiana. L’idea dell’incontro è nata dal gruppo di lettura della Biblioteca di Loro Ciuffenna che nel 2024 ha fatto la lettura condivisa della prima opera dell’autrice e dalla Guida Ambientale Escursionistica Maurizio Barbagallo che da 20 anni accompagna gruppi nelle valli piemontesi dove sono ambientati i suoi romanzi. Valeria Tron, originaria della Val Germanasca, è un'artista poliedrica: illustratrice, cantautrice e artigiana del legno. Il suo esordio letterario con il romanzo L’equilibrio delle lucciole (Salani 2022) ha riscosso un notevole successo di critica e di pubblico, ottenendo importanti riconoscimenti tra cui la candidatura al Premio Strega, la finale al Premio Benedetto Croce, al Premio Massarosa e al Premio Le Pagine della terra, oltre alla vittoria del Premio Femminile, plurale e del Premio Città di Cave. Nel 2024 è uscito il suo secondo libro, Pietra dolce (Salani 2024) La storia commovente di un gruppo di amici a cui manca tutto, tranne il coraggio. Come nel primo romanzo la vicenda si svolge nel piccolo mondo antico della Val Germanasca La scrittura di Valeria Tron è stata definita da Vivian Lamarque come capace di "dare voce alla sua gente e alla sua terra", mentre Antonio D’Orrico sul Corriere della Sera ne ha sottolineato la "scrittura potentissima, povera e principesca nello stesso tempo". L'incontro alla Filanda offrirà al pubblico l'opportunità di dialogare con l'autrice, approfondire i temi del suo romanzo e scoprire il suo percorso artistico. Dettagli dell'evento: · Data: Domenica 2 febbraio 2025 · Luogo: Filanda di Loro Ciuffenna Via Ciuffenna, 7 · Orario: 16.00 · E’ possibile venire a pranzo con Valeria prenotandosi alla mail: [email protected]