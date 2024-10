Arezzo, 17 ottobre 2024 – La “Festa della Montagna di San Severo di Poti” è alla terza edizione.

«Per festeggiare la Montagna degli aretini, l’Alpe di Poti, ci saranno ospiti che per noi, abitanti di San Severo, La Fattoria in Cammino, B&B Country Hill, sono divenuti Amici e compagni di cammino: Tommaso D’Errico, fotografo e scrittore di uno dei suoi libri ‘Montanari 2.0’ che racconta le Storie di chi ha scelto di tornare a vivere gli Appennini e noto per il suo blog ‘Al ritmo delle stagioni’, sarà per il secondo anno alla nostra festa; Emiliano Cribari, fotografo e poeta, si definisce “Cercatore di luoghi perduti”, ha pubblicato libri come ‘Sull’Appennino di Dino Campana’, ‘Mar d’Appennino’, ‘La cura della pioggia’ e tanti altri che potrete scoprire alla “Camminata letteraria” verso La Forma (ritrovo ore 10 al paiazzale della Chiesa di San Severo).

Insieme per la prima volta, esporranno le loro opere fotografiche, tra le querce del ‘Bosco Magico’ de La Fattoria in Cammino: ‘I pieni e I vuoti della Montagna’, una unione tra I luoghi abbandonati e quelli ritrovati.

«Con loro cammineremo insieme anche ad un esperto di serpenti dei nostril boschi, Gianluigi Fuso, che da ormai venti anni, si occupa di monitoraggio e censimento della vipera.

Rientrando alle ore 12 incontreremo Michele Buresti, uno degli abitanti del piccolo borgo di San Severo, che ci racconterà il suo ritorno alla ruralità e ciò che sta scoprendo, nella ristrutturazione della sua ‘Casa Zefferino’ e di un altro annesso, che diventerà ‘Museo della ruralità e del ricordo’ (nel 14 luglio 1945, avvenne l’eccidio di San Severo).

Il pranzo alle ore 13 sarà ‘sull’erba’ del B&B Country Hill, dove oltre al pranzo al sacco portato da casa, sarà possibile ordinare ‘Il Tagliere vegetariano’ con birra artigianale, preparato dalla stessa proprietaria Daniela Valli a cui prenotarlo al 3356286922.

Qui anche il ‘palco’ di un altro amico, Alessandro Meazzini in arte Muni, che ci condurrà nelle sonorità di viaggi e di boschi, insieme ai suoi strumenti ancestrali.

Continueremo la giornata dalle ore 15, presso La Fattoria in Cammino, proprio vicino al B&B, con la “Chiaccherata sulla Montagna” e la mostra fotografica di Emiliano Cribari e Tommaso D’Errico. A seguito l’intervento di Guanluigi Fuso, che approfondirà la conoscenza sui serpenti.

Al finale, conosceremo da vicino gli abitanti della Fattoria, in particolare gli Asini: Mina, Olmo, Mirto e Nèva, che gli anni passati ci hanno accompagnato nelle camminate de la Festa della Montagna.

Tornando verso la Chiesa di San Severo, dove saranno parcheggiate le auto con cui chiediamo di salire il meno possibile, vi attenderà Enrico, uno dei proprietari dei castagneti didell’Alpe di Poti, per dare la possibilità di acquistare le castagne fresche di raccolta.

Vi aspettiamo per passare una giornata in compagnia della Bellezza che il bosco e tutta l’Alpe ci regala. Grazie

Programma:

Ritrovo ore 10_piazzale de la Chiesa di San Severo di Poti (Ar).

Intro, presentazione della giornata e degli Amici che interverranno.

Ore 11 inizio_ Camminata letteraria con Emiliano Cribari, Tommaso D'Errico ed interventi sulla vita dei serpenti con Guanluigi Fuso verso La Forma.

*Nucleo di tre case disabitato (prima case dei pastori) sopra San Severo; punto molto panoramico.

4 km di passeggiata su sentiero (camminata NON adatta a passeggini).

Ore 12_Rientro verso San Severo con visita e racconti di Michele Buresti, abitante e custode della storia del paesino.

Ore 13_ Pranzo al sacco presso il B&B Country Hill, con possibilità di ordinare il "Tagliere vegetariano"+birra artigianale, composti da Daniela Valli del B&B (info e prenotazioni al 335628 6922).

Ore 14_Concerto di Muni, Lorenzo Meazzini: sonorità evocative di Boschi e Viaggi.

Ore 15_Spostamento verso il 'Bosco Magico' de La Fattoria in Cammino: "Chiaccheriamo sulla Montagna" con Emiliano Cribari e Tommaso D'Errico: parole e fotografie per un ritorno rispettoso della vita rurale.

Ore 16_ Conoscere i serpenti con Gianluigi Fuso.

Ore 17_Conclusione, Abbracci ed Asini.

Ore 18_Vendita e pesa delle Castagne alla Chiesa di San Severo, con il proprietario dei castagni vicini, Enrico Severi.

Giornata ad Offerta Libera.

Cosa portare: Telo per sedersi sull'erba, abbigliamento da trekking con zaino e borraccia, felicità, curiosità e rispetto.

Come arrivare: da SS 73 del Torrino, direz. Scopetone\Alpe di Poti, Chiesa di San Severo.

da Staggiano\La Pace, Scopetone\Alpe di Poti\San Severo.

Cercare di salire con meno auto possibile per rispetto alla Montagna e perché non ci sono parcheggi, solo sosta lungo la strada.