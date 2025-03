Kilowatt annunciate le date della eventriesima edizione

Arezzo, 10 marzo 2025 – Annunciate le date della ventriesima edizione di Kilowatt Festival che si terrà dall'11 al 19 luglio a Sansepolcro. In arrivo 9 giorni di spettacolo dal vivo, tra teatro, danza, musica.

Una nuova stagione di prove aperte si apre al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, che durante l’anno ospita artisti in residenza creativa: un’occasione di lavoro preziosa per le compagnie artistiche e per la città che è invitata a scoprire i processi creativi in corso e ad assistere agli spettacoli a cui stanno lavorando.

In programma da marzo a giugno

Danza Alessandro Marzotto Levy/TIR Danza Tony prova aperta venerdì 14 marzo, ore 21:00 Un viaggio di ribellione e auto-accettazione, tra diritti queer e attivismo ambientale.

Circo WoW Compagnie/Chiara Marchese Wonderwoman prova aperta venerdì 28 marzo, ore 21:00 Superpowers: dalle origini dei superpoteri alle premesse per la rivoluzione.

Teatro Merli-Serena Ars moriendi - L’arte di vivere prova aperta venerdì 11 aprile, ore 21:00 Un’indagine sulla morte, per conoscerla e sdrammatizzare.

Danza Memic project/Roberta Maimone Nyx prova aperta mercoledì 23 aprile, ore 21:00 Un caleidoscopio di forme e percezioni per un’esperienza di grande impatto emotivo e sensoriale.

Teatro Cranpi - Paolocà/Marsicano/Antonelli La diva del Bataclan Un musical ispirato alle false vittime degli attentati di Parigi prova aperta mercoledì 7 maggio, ore 21:00 Un agghiacciante fatto di cronaca che racconta gli abissi dell'umanità del ventunesimo secolo.

Teatro Teatro dell’Elce Dottor Cechov Il cuore come va? prova aperta venerdì 23 maggio, ore 21:00 L’opera di Cechov in scena in un ambulatorio medico.

Teatro Tristeza Ensemble Breviario di situazioni in cui occorrerebbe avere qualche fondamento di Tao prova aperta martedì 3 giugno, ore 21:00 ​​Giovani cinesi di seconda generazione tra prove teatrali e deliri taoisti.