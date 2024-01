Jo Squillo, Marzia Fontana e Giorgia Conti per una serata con l’orchestra della Croce Bianca di Arezzo

Arezzo, 29 gennaio 2024 – La sezione aretina «Sirio Donati» dell’associazione nazionale Polizia di stato organizza a Cortona il concerto dell’Orchestra di fiati della Croce Bianca di Arezzo. Sabato 3 febbraio ore 21 al Teatro Signorelli, sul palco si esibiranno le cantanti Jo Squillo e Giorgia Conti, presenta Marzia Fontana.

L’appuntamento è a ingresso libero, durante la serata sarà promossa una raccolta fondi per l’associazione di volontariato «Amici di Vada». L’iniziativa è stata presentata dal sindaco di Cortona Luciano Meoni; da Mauro Pacifico, presidente della sezione aretina dell’associazione Polizia di stato e da Marco Bassini, presidente dell’associazione Amici di Vada, con loro anche Marco Maestri, direttore dell’orchestra e Giancarlo Faltoni, fondatore dell’ensemble, nato per volontà del compianto presidente della Croce Bianca di Arezzo Mariano Carlini.

«Abbiamo accolto con piacere l’iniziativa dell’Anps - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - siamo soddisfatti che oltre agli importanti temi trattati durante questo appuntamento ci sia anche un’azione di sostegno nei confronti di una importante associazione locale di volontariato. Purtroppo in questo periodo il mondo del terzo settore è stato colpito da un caso nazionale che ha compromesso la credibilità delle operazioni di solidarietà. A Cortona siamo in sintonia rispetto al nuovo provvedimento del Governo sulla beneficenza e per questo abbiamo voluto che venisse sostenuta una riconosciuta associazione locale, tutti potranno verificare con la massima trasparenza come verranno impiegate le risorse».

A dirigere i vari momenti della serata sarà la presentatrice Marzia Fontana, protagoniste saranno anche le canzoni, grazie alle performance di Jo Squillo e di Gloria Conti, già ospite di trasmissioni su Rai Uno e Rai Due. Marco Maestri, direttore Orchestra di fiati della Croce Bianca di Arezzo, proporrà un programma che spazia dal repertorio della musica leggera, ma anche musica originale per orchestra di fiati e colonne sonore di film.

«Questa serata di musica è stata organizzata per sensibilizzare l'opinione Pubblica in merito alla violenza, fisica e psicologica, che a tutt'oggi segna i nostri tempi. Nel contesto sarà allestita una raccolta fondi a favore dell'associazione Amici di Vada onlus - dichiara Mauro Pacifico, presidente sezione aretina Anps - Inoltre questo evento è il proseguo di tutte quelle attività di interesse sociale messe in atto dall'Anps Aretina e dai suoi volontari Odv sino ad oggi. Ringrazio il Sindaco di Cortona ed il suo staff per la cortesia, la disponibilità e la sensibilità che hanno mostrato sin da subito al progetto di questo concerto, ospitandoci nel meraviglioso Teatro Signorelli».

«La nostra associazione esiste dal 1994 e celebra il suo trentesimo anno di attività, anche se va ricordato che i volontari cominciarono a seguire don Antonio Mencarini già in precedenza - dichiara Marco Bassini, presidente associazione Amici di Vada - con lo scopo di supportare le attività sociali promosse dal parroco cortonese, fondatore dell’associazione. Annuncio già adesso che il 17 febbraio si terrà la cena per la raccolta fondi. L’associazione ogni mese si occupa dell’organizzazione di gite per disabili e i fondi servono per sostenere queste iniziative e i mezzi utilizzati»