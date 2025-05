Il Borro e Chefs for life insieme per la fondazione ospedale Meyer

Arezzo, 16 maggio 2025 – Il Borro Relais & Châteaux, albergo diffuso nel cuore del Valdarno Superiore e azienda agricola e vitivinicola interamente biologica di proprietà della famiglia di Ferruccio Ferragamo dal 1993, ospiterà l’evento benefico “Sotto delle buone stelle”, organizzato in collaborazione con Chefs for Life a sostegno della Fondazione Ospedale Meyer di Firenze.

Il prossimo 29 maggio, 17 noti chef del panorama italiano – tra cui Chicco e Bobo Cerea, Vito Mollica, Loretta Fanella, Alberto Quadrio, Philippe Léveillé e Andrea Campani, Executive Chef de Il Borro – si troveranno insieme nella splendida tenuta toscana nel cuore del Valdarno, tra vigne, botteghe artigiane e un’atmosfera senza tempo per una cena a più mani all’insegna della solidarietà. Un viaggio tra i piatti straordinari di talenti della cucina italiana che credono nella forza della loro unione per costruire insieme un mondo migliore attraverso piccoli gesti di amore.

Il programma dell’evento prevede un aperitivo di benvenuto, la cena con le portate create in sinergia dagli chef, un’asta benefica e un momento conclusivo di festa. Sarà proprio in questo “terzo tempo” che gli chef scenderanno in sala per condividere con gli ospiti la celebrazione del loro gesto collettivo.

Chefs for Life è un progetto ideato da Diego Toscani e Ljubica Komlenic, con l’intento di trasformare la cultura gastronomica in strumento di sostegno concreto a realtà impegnate in ambito sociale e sanitario.

La partecipazione de Il Borro a questa iniziativa si inserisce in una visione

integrata di sostenibilità, da sempre principio guida della Tenuta. Oltre al rispetto ambientale e alla valorizzazione del territorio, Il Borro è impegnato nel promuovere una sostenibilità intesa anche in termini sociali: ha infatti sottoscritto nel 2024 il Manifesto “Imprese per le Persone e la Società”, redatto dall’UN Global Compact Network Italia, rinnovando il proprio impegno verso un modello d’impresa responsabile e generativo.

“Sotto delle buone stelle” nasce da questo stesso spirito: unire eccellenze per costruire valore.