Ivano Bisi e il suo uomo del continente al Teatro Rosini

Arezzo, 12 gennaio 2024 – Il Teatro Rosini di Lucignano si prepara a tagliare il nastro di partenza della nuova stagione teatrale dedicata alla Stand Up Comedy. L’appuntamento inaugurale è fissato per martedì 16 gennaio con il comico pisano Ivano Bisi che porterà sul palco del Rosini “L’uomo del continente”. L’inizio è fissato per le ore 20:00 e allo spettacolo si accompagnerà l’apericena a cura di Agriturismo Cepina. L’evento è a cura di Comune di Lucignano e Officine della Cultura.

L’uomo del continente è un monologo senza rispetto e timore di ogni giudizio o pregiudizio, sessismo, razzismo, infedeltà coniugale, guerre social e altri argomenti scabrosi affrontati con la tipica leggerezza di chi cerca di indossare il vestito di chi non prende niente sul serio.

Ivano Bisi nasce il a Pisa nel ‘77. Toscano, politicamente scorretto, autore di una satira corrosiva e di battute disarmanti. Nel 2019 il suo esordio in tv con un monologo di mezz’ora a Zelig, nel 2020 partecipa a una puntata della trasmissione zelig c-lab su Comedy Central, nell’anno in corso ha partecipato a “stand up comedy” su Comedy Central, vanta uno special su Prime Video di mezz’ora. Ha lavorato anche come autore e comico a progetti per la tv commerciale. Attualmente tiene un laboratorio permanente di stand up a Pisa, e vanta varie esperienze come insegnante di corsi di comicità sia online che in presenza.

Il menù dell’apericena prevede crostini misti, hummus di ceci e verdure, schiacciata farcita, torta salata, muffin al formaggio e speck, polenta al sugo di salsiccia, triangoli al tonno e un piattino di dolci oltre a caffè alla moka. Non mancherà il bere con la prima consumazione inclusa.

Ingresso allo spettacolo € 20. Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione: a Lucignano presso Ufficio Turistico (Museo Comunale) - Piazza del Tribunale - tel. 0575 838001; ad Arezzo presso Officine della Cultura - via Trasimeno 16, tel. 0575 27961 - 338 8431111.

Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org e www.teatrorosini.it. La Stagione Teatrale 2024 del Teatro Rosini di Lucignano, a cura di Comune di Lucignano e Officine della Cultura, è realizzata con il contributo di Regione Toscana e Ministero della Cultura e in collaborazione con Rete Teatrale Aretina e RAT (Residenze Artistiche Toscane).