Insultati per la foto a Livorno: "Sono gay di Forza Italia". Solidarietà a singhiozzo

L’odio omofobo si è scatenato su Facebook di recente e i bersagli sono stati il cantante Manuel Aspidi e il suo compagno Gianluca Di Liberti, conosciuto consigliere comunale di Forza Italia a Livorno, entrambi invitati al matrimonio in Comune a Livorno il 13 settembre tra la cantante Karima Ammar e il suo compagno Riccardo. Quando Karima ha lanciato il bouquet di fiori, a raccoglierlo è stato Aspidi, immortalato in una foto sorridente con il compagno Gianluca Di Liberti. Entrambi hanno diffuso foto e parole di gioia sui social, che hanno raccolto commenti affettuosi da una parte, ma anche parole velenose dall’altra "poveracci" , "fate ridere" o "dovete crepare". Di Liberti addirittura è stato attaccato sul piano politico: "Per il partito del tuo compagno (Forza Italia, ndr) il matrimonio è solo tra uomo e donna". Ancora: "Che pensa dell’utero in affitto il fascistello?". Mentre dalla comunità politica è stata espressa subito solidarietà verso la coppia Aspidi-Di Liberti, anche dal sindaco di Livorno Luca Salvetti, dalla comunità lgbt nessuna reazione fino a ieri.

Di Liberti ha dichiarato infatti: "Mi sono meravigliato, insieme a Manuel, per il silenzio del mondo lgbtqia+ su quello che ci è accaduto. Certi attacchi poi diretti a me, dal tenore politico, mi fanno pensare che possa avere pesato sul silenzio delle associazioni lgbtqia+ il fatto che sono un esponente di centrodestra. Se così fosse, passerebbe un messaggio sbagliato e sarebbero usati due pesi e due misure".

Ma proprio ieri Arcigay Livorno ha fatto un passo in avanti: "Esprimiamo tutta la nostra solidarietà al consigliere comunale Gianluca Di Liberti e al suo compagno Manuel Aspidi per i commenti a sfondo omofobo – si legge in un post – che hanno ricevuto per una foto che li ritrae insieme. Le persone lgbtqia+ sono sempre più sotto attacco e vittime di un odio che non tolleriamo più".