Incontri ravvicinati con gli antenati a Pisa: scopri l'evoluzione umana

Un incontro ravvicinato con i nostri antenati estinti, quasi un viaggio nel tempo in uno scenario futuribile. È la nuova sala dell’evoluzione umana del Museo di storia naturale dell’Università di Pisa a Calci (Pisa), inaugurata alla presenza del rettore Riccardo Zucchi, del sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti e della direttrice del museo Elena Bonaccorsi.

I protagonisti dell’allestimento sono le ricostruzioni a grandezza naturale in silicone di sei specie di ominidi, un gruppo di primati che comprende l’uomo e i suoi antenati estinti consentendo al visitatore di incontrare alcune specie come Australopithecus afarensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis e altre un po’ meno note come Homo floresiensis e Homo naledi.