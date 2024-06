Arezz, 10 giugno 2024 – Incontri, concerti, performance teatrali: l’estate 2024 della Fondazione Baracchi sarà ricca di momenti conviviali, artistici, culturali in un ventaglio di proposte eterogenee ma fruibili a tutti. Tutte le serate saranno presentate a Bibbiena nel grande giardino di via Bosco di Casina, affacciato sulla valle, utilizzando il palco allestito nel prato della sede della Fondazione. Primo appuntamento dell’Estate il 19 giugno alle ore 21. Spettacoli e incontri saranno a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, pertanto si consiglia la prenotazione al 338-7299666 Sarà possibile prenotarsi ai singoli eventi soltanto quando saranno pubblicate sui social le rispettive locandine o verrà ricevuta la comunicazione tramite whatsapp e/o mail. Sette saranno le proposte in programma da giugno ad agosto. Sono in fase di definizione altri eventi anche per il mese di settembre: verranno ufficializzati più avanti. LA FONDAZIONE BARACCHI PRESENTA ESTATE 2024  MERCOLEDÌ 19 GIUGNO ORE 21: Omaggio a Giorgio Gaber con Enzo Gentile e Giulio Casale. L’apertura della stagione è dedicata a uno dei geni indiscussi della musica e del teatro italiano. Sul palco Enzo Gentile, uno dei più noti giornalisti musicali italiani, che ha conosciuto e frequentato Gaber, e Giulio Casale, uno degli artisti che meglio riescono a riproporre il genio istrionico sia del cantante che del monologhista tanto da guadagnarsi sul campo la fama come miglior interprete gaberiano in Italia. Il racconto di Gentile si alternerà alle esecuzioni musicali di Casale nel tipico spirito dei suoi concerti solisti: una voce e una chitarra, senza fronzoli, per uno spettacolo intriso di ironia, riflessione e verità.  MERCOLEDÌ 26 GIUGNO ORE 21: Incontro con Alberto Forchielli “Cina e America sono ai ferri corti: da che parte sta l’Europa? Il futuro delle guerre commerciali in atto e nuovi equilibri economici e geopolitici mondiali”. Conduce Michele Mengoli. Un incontro imperdibile sulla visione più attuale che si può avere oggi in Italia sul mondo che verrà, attraverso lo sguardo fulminante e disincantato dell’economista bolognese Alberto Forchielli, uno dei massimi esperti occidentali di questioni asiatiche, soprattutto economiche e geopolitiche, uomo globalizzato da sempre e inimitabile personaggio imitato da Crozza. Un incontro illuminante, moderato dal giornalista e scrittore Michele Mengoli, sulla crescita vertiginosa e senza scrupoli della superpotenza cinese alla controffensiva americana, con il Vecchio Continente a fare da spettatore di questo scontro epocale che si combatte su tutti i fronti.  MERCOLEDÌ 3 LUGLIO ORE 21: “Parola Acoustic” Incontro in musica con Giovanni Caccamo. Conduce Massimo Orlandi. È uno degli artisti più amati e apprezzati nella musica d’autore italiana di quest’ultimo periodo. Scoperto a suo tempo da Franco Battiato e considerato uno dei suoi migliori interpreti, Giovanni Caccamo unisce al talento anche una grande sensibilità per i grandi temi di questo tempo e per la voglia di cambiamento dei giovani. La serata si svilupperà così tra l’esecuzione al pianoforte di molte sue composizioni e il dialogo con il giornalista Massimo Orlandi.  GIOVEDÌ 18 LUGLIO ORE 21: “She’s a WOMAN”, Tributo alle Regine della Musica, uno spettacolo di racconti, suoni e visioni di e con Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti, Andrea Mirò. Le regine della musica sono 12 grandi artiste del panorama rock, jazz, folk e blues che attraverso il loro talento e la loro vita hanno rappresentato il coraggio, l’orgoglio, la sensibilità del mondo femminile. Tra aneddoti curiosi, brani epocali rivisitati in chiave acustica, visioni suggestive e momenti poetici, Guaitamacchi, musicologo autore dell’omonimo libro da cui è tratto lo spettacolo, e le sue partner artistiche, guidano gli spettatori in un viaggio suggestivo nel tempo e nello spazio. Per dimostrare, una volta in più, che la “musica” (singolare femminile) è l’arte delle Muse, “l’arte delle arti”, in grado di trasportare gli animi oltre i sensi e di incantare chi la ascolta. Le loro storie e le loro canzoni saranno proposte da questo particolarissimo trio: Ezio Guaitamacchi narrazione, chitarre, autoharp - Brunella Boschetti voce - Andrea Mirò voce, pianoforte, chitarra, ukulele, kazoo. La serata è parte del programma 2024 del Festival Naturalmente Pianoforte.  MERCOLEDÌ 31 LUGLIO ORE 21: Omaggio a Renato Zero con Ensemble Armonie inQuiete, Stefano Pandolfi e Massimo Orlandi. Dopo Franco Battiato e Rino Gaetano continuano i racconti in musica prodotti dalla Fondazione. In una serata sarà possibile così incontrare l’uomo e l’artista Renato Zero, attraverso il racconto del giornalista e scrittore Massimo Orlandi e una selezione delle canzoni più belle e note che saranno eseguite dall’Ensemble Armonie inQuiete e affidate alla voce del cantante Stefano Pandolfi.  LUNEDÌ 19 AGOSTO ORE 21: “Dolce Sentire”, Sulle orme di San Francesco tra parole e musica. Recital di Luca Mauceri, voce narrante e pianoforte, e Donato Cedrone, violoncello. Le parole e il messaggio di san Francesco attraverso un recital che racconta la nostra essenza di uomini in cammino con parole e canzoni in grado di restituire il senso di un’esistenza fatta di ricerca e di apertura. Un modo unico per riscoprire cosa resta di Francesco nelle pieghe del nostro tempo, della nostra vita. Attore e musicista, Luca Mauceri da anni percorre un personale sentiero di ricerca attraverso musica e teatro. In questa serata tutto il suo talento si esprimerà in un alternarsi di monologhi e canzoni che avranno un filo conduttore: “L’uomo dei sogni”. Così Mauceri definisce la figura di Francesco d’Assisi, il santo vicino, che continua a parlare al cuore di ciascuno di noi invitandoci a dare senso alla nostra vita e a riscoprire il valore delle persone, della natura, di ogni frammento dell’esistere.  GIOVEDÌ 29 AGOSTO ORE 21: “Del Viaggio e dell’Amore attraverso Musica e Poesia” con Ensemble Del Viaggio, Benedetta Torrini e Piero Baracchi . Alcune tra le più belle canzoni d’amore della musica d’autore italiana eseguite dall’Ensemble Del Viaggio e affidate alla vocalist Benedetta Torrini, e una selezione di poesie scelte e recitate dall’attore Piero Baracchi: sono questi gli ingredienti di una serata ad altissimo tasso di coinvolgimento emotivo. Il tutto si unirà in un abbraccio profondo, producendo una grande voglia di viaggiare, di amare e di sognare sulle onde dell’arte. Vi aspettiamo con Gioia ! Bibbiena (Ar) – Via Bosco di Casina 12 www.fondazionebaracchi.it [email protected]