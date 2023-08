In viaggio tra isole greche e sagre Sorprese dai vacanzieri di fine agosto

Sul finire dell’estate sono ancora tante le combriccole che continuano a uscire insieme e a ritagliarsi momenti in buona compagnia. Messi da parte costume e telo da mare, si inizia a pensare a questo settembre un po’ matto con un occhio alle sagre che, dopo il lungo stop del Covid, sono ritornate a popolare i borghi della Toscana. Un’ottima alternativa se piacciono il buon cibo e la musica. Il gruppo vacanze Fure ne ha scelta una in particolare di sagra, quella del cinghiale a Pieve a Maiano in provincia di Arezzo, per concludere degnamente le vacanze.

Nadia, Nicoletta, Enzo e Luigi hanno optato invece per la Riviera Romagnola che quest’estate ha fatto il pieno di turisti. Chi invece ci tiene più allo stomaco pieno è un bel gruppo di amici che si è riunito a cena con una bella tavolata, a Gaggio Montano (Bologna) per ricordare i vecchi tempi e salutare l’estate 2023. Nel frattempo la famiglia Severi, padre, madre e figlia si trova ad Abano Terme (Padova) per rilassarsi, mentre gli innamoratissimi Giulia e Pierpaolo ci salutano dalla bellissima isola di Rodi. Ma che bellezza!

LuCri