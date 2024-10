Arezzo, 3 ottobre 2024 – In arrivo a Cortona e Foiano la sesta edizione di “Ruote nella Storia”

Si è svolta presso la sede dell’Automobile Club Arezzo, la presentazione della nuova edizione di “Ruote nella Storia”, il tradizionale raduno di auto storiche, organizzato da ACI Arezzo e ACI Storico, alla scoperta dei territori della nostra provincia in calendario per domenica 6 ottobre.

Quest’anno il prestigioso evento dedicato agli amanti delle auto d’epoca si svolgerà nella splendida cornice della Valdichiana aretina, proponendo un itinerario tra storia e cultura di assoluto rilievo.

Sarà una giornata dal programma intenso e suggestivo per i partecipanti, che si ritroveranno dalle ore 8.30 presso il Parterre di Cortona per la verifica della documentazione ed una gustosa colazione. La carovana dei gioelli a quattro ruote partirà alle ore 10.30 verso Foiano della Chiana dove sosterà per poter ammirare le splendide opere dei Della Robbia, prima del rientro a Cortona per un pranzo conviviale nel centro storico, la premiazione e la successiva visita al MAEC ed ai suoi tesori.

Il presidente ACI Arezzo Bernardo Mennini, presentando il raduno, ha affermato come “organizzare Ruote nella Storia è un modo per promuovere l'automobilismo d'epoca, valorizzare dei veri e propri gioelli frutto dell'ingegno umano e anche per promuovere il nostro territorio, durante la giornata infatti ci sarà la ripresa di ACI Sport TV che poi trasmetterà a livello nazionale, sulla piattaforma SKY, questa iniziativa”.

L’evento sarà realizzato in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali che hanno dimostrato grande entusiasmo come espresso dal sindaco di Cortona Luciano Meoni: “ringraziamo ACI, il presidente Bernardo Mennini e tutto il team per aver scelto la nostra località, credo che non ci sia miglior luogo di Cortona per parlare di storia, in questo caso di storia delle auto, ospiteremo l'arrivo delle auto la mattina con una colazione per poi procedere durante il giorno alle premiazioni nella sala del Consiglio Comunale ed alla visita al MAEC. Un grazie ancora per l'impegno profuso e soprattutto per portare ricchezza ancora una volta al nostro territorio cortonese”.

In conclusione anche l’assessore alla cultura e turismo di Foiano della Chiana Riccardo Reali ha manifestato la propria soddisfazione commentando: “il comune di Foiano della Chiana è molto felice di ospitare Ruote nella Storia, che vedrà una lunga carovana di auto d’epoca attraversare il nostro centro storico. Ringraziamo ACI Arezzo per questa iniziativa che porta persone a Foiano, e ci permette di far conoscere sempre di più il nostro paese. Infatti, metteremo a disposizione il nostro Museo-Chiesa della fraternità di Santa Maria, dove è contenuta la celebre opera “Madonna col Bambino” di Andrea Della Robbia”.

Il cronoprogramma completo di “Ruote nella Storia” è consultabile sul sito arezzo.aci.it. Per ricevere ulteriori informazioni è possibile telefonare alla segreteria organizzativa al numero 0575/401309.