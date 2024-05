Arezzo, 16 maggio2 024 – “Impariamo a leggere un’immagine alchemica”: una conferenza all’Associazione Archeosofica.

All’interno della mostra allestita nella nuova sede dell’Associazione Archeosofica, sezione di Arezzo, che ha per tema “Alchimia. La lingua del segreto”, sabato 18 maggio, con inizio alle ore 17,00 ci sarà una conferenza dal titolo “Impariamo a leggere un’immagine alchemica”. Infatti, già prima dell’invenzione della stampa, in tutta Europa quando si diffusero a macchia d’olio libri manoscritti dal contenuto apparentemente astruso e incomprensibile sia negli scritti che nelle figure e nelle immagini predisposte a corredo dei testi, non era affatto semplice comprendere il misterioso “mondo” degli alchimisti. L’incontro, aperto a tutti, servirà quindi a fornire quelle informazioni di base utili a decifrare alcune delle più famose immagini in mostra tratte dagli antichi libri di Alchimia e conservati negli archivi delle più importanti biblioteche europee.

Una volta dotati delle giuste chiavi interpretative queste immagini possono rivelarsi a noi non più e non solo un enigma intrigante da risolvere, ma dei veri e propri “messaggi” lasciati dai maestri alchimisti, per le donne e gli uomini di ogni generazione. Grazie alla loro conoscenza unita ad una raffinata tecnica artistica e della miniatura, gli alchimisti hanno lasciato ai posteri preziose indicazioni sui loro arcani segreti e come, infine, “trasformare il piombo in Oro”, espressione questa che nasconde operazioni ben più complesse e importanti dentro noi stessi, per arrivare fino al massimo perfezionamento interiore. Penetrare in questa mentalità, che oggi ci può sembrare un po’ strana, ma che è invece ancora attuale, può servire, per chi lo desideri, a conoscere meglio le chiavi della propria trasmutazione interiore e, perché no, anche per imparare a leggere delle opere d’arte di indubbio valore.

La conferenza ad ingresso libero e gratuito si svolgerà nei locali dell’Associazione Archeosofica, in via Alessandro dal Borro 58, ad Arezzo, e nell’occasione sarà anche possibile visitare la mostra che resterà aperta fino al 31 maggio.