Il Toscana Gospel Festival a Castelfranco Piandiscò con i New Millennium Gospel Singers

Arezzo, 15 dicembre 2023 – Lunedì 18 dicembre il Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò ospiterà l’atteso appuntamento con la XXVII edizione del Toscana Gospel Festival. Protagonista della serata, con inizio alle ore 21:15, sarà la corale New Millennium Gospel Singers. L’evento è realizzato a cura di Officine della Cultura con il sostegno del Comune di Castelfranco Piandiscò.

New Millennium Gospel Singers è una formazione che raccoglie alcuni fra i migliori talenti della musica gospel internazionale, in un eccezionale accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde. Nato nel 2000 per festeggiare il Nuovo Millennio, il gruppo è stato formato dal genio del Reverendo Keith Moncrief già creatore e leader di gruppi di fama mondiale. The New Millennium hanno al loro attivo centinaia di concerti in tutta Europa, in una strepitosa ascesa verso il successo. In Italia il gruppo si è esibito in prestigiosi teatri fra cui: il Donizetti di Bergamo, la Basilica di San Marco a Milano, il teatro Olimpico di Roma, il Sashall di Firenze. Accanto agli arrangiamenti più moderni del gospel contemporaneo non mancheranno i temi tradizionali nelle sue versioni più amate dal grande pubblico, in un bland di musica coinvolgente ed emozionante che arriverà diritto al cuore dell'ascoltatore coinvolto in un dialogo interattivo sin dai primi brani.

Ingresso € 10 - ridotto € 5 (under 12, carta Studente della Toscana). I biglietti saranno in vendita presso la biglietteria del Teatro il giorno precedente lo spettacolo ore 18 > 20 e il giorno di spettacolo dalle ore 20. Informazioni presso Ufficio Cultura tel. 055 9631262 - [email protected]. Sito di riferimento: www.toscanagospelfestival.net.

Il Toscana Gospel Festival è un progetto di Officine della Cultura realizzato con il sostegno e il contributo di Regione Toscana e Consolato Generale degli Stati Uniti d'America e dei Comuni di Agliana, Anghiari, Arezzo, Calenzano, Castelfranco Piandiscò, Cortona, Marciano della Chiana, Massa e Cozzile, Montalcino, Montepulciano, San Giovanni Valdarno e Torrita di Siena. Partner organizzativi sono Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d'Arezzo, Teatrino dei Fondi, Associazione Pro Anghiari, e Compagnia Teatro Giovani Torrita. Realizzato con il contributo di Unicoop Firenze, Caffè River e Caurum.

Direzione artistica Andrea Laurenzi e Luca Baldini. Direzione generale Massimo Ferri. Direzione organizzativa Stefania Sandroni. Organizzazione Sabina Karimova e Mariel Tahiraj. Segreteria organizzativa Stefano Baldini e Alba Cacchiani. Ufficio stampa Gianni Micheli. Amministrazione Rossana Zurli. Visual design Chiara Bigiarini. Servizi tecnici GP Service.