Arezzo, 18 dicembre 2024 – Il rapper Giaime e Jamis in concerto a Bibbiena

Sabato 21 dicembre nell'ambito della Bibbiena Christmas Night e del progetto Skills on Stage un evento per celebrare i giovani e il territorio.

Giaime, il giovane rapper in grande ascesa nel panorama musicale italiano arriva a Bibbiena il prossimo 21 dicembre per un evento da non perdere, nell'ambito del progetto “Skills on Stage” che ha visto protagonisti i giovani inattivi del Casentino, impegnati a consolidare le conoscenze e le competenze trasversali da utilizzare nel mondo del lavoro ma anche nella vita quotidiana. Nella scaletta della serata anche Jamis, il talento casentinese che si è esibito nei più prestigiosi palchi del mondo.

“Skills on Stage” ha permesso, attraverso un percorso di incontri e di formazione non formale, ai giovani partecipanti di valorizzare le loro soft skills sviluppando un percorso di apprendimento legato al mondo delle professioni artistiche e musicali. Con interventi mirati e condivisi esperti del settore, psicologi e formatori hanno trasferito competenze e conoscenze ai beneficiari del progetto anche nella direzione di valorizzare le attitudini personali e le human skills.

L'evento musicale del 21 dicembre, che chiuderà il progetto è stato interamente ideato ed organizzato in forma diretta dai partecipanti al progetto, con l'obbiettivo di mettere in pratica le abilità acquisite e offrire a tutti i giovani del Casentino un momento di incontro e di svago, ma anche di riflessione sull'importanza di consolidare le soft skills per rientrare nei percorsi di apprendimento e di formazione, necessari per migliorare le proprie opportunità di lavoro. L'allestimento e la realizzazione di tutti gli aspetti tecnici ed operativi è stato reso possibile grazie alla collaborazione del Comune di Bibbiena, al coinvolgimento diretto dell'Associazione Noi che...Bibbiena e dell'Associazione GoValley.

Programma della serata:

• Dalle ore 18:30: • Percorso di degustazione, Notte dello Shopping, Mercatini di Natale e Girotondo

Market. • Intrattenimento musicale:

Ore 18:30/20: Manhattan Club - Jazz – Piazzolina.

Ore 18:30: Corteo degli Sbandieratori e Musici Città di Bibbiena – Centro Storico

Ore 20/22: Warm Up Giulio e Cristian - Piazza Tarlati.

Ore 22:00: Concerto di Giaime - Piazza Tarlati.

Ore 23:00: Concerto di Jamis - Piazza Tarlati.

Jamis

Deejay e produttore Iacopo Misuri, in arte Jamis, ha scalato rapidamente le classifiche lavorando con le più importanti etichette discografiche e dj del mondo. Un promettente talento della musica dance che nasce nell’alto Casentino, più precisamente a Stia, dove inizia a lavorare alla sua musica. Ha dato il via alla sua carriera pubblicando sull’etichetta “Panda Funk” di Deorro, ma il vero momento di svolta per la carriera di Jamis è stato l’uscita di “Renegade Master” con Dimitri Vegas & Like Mike e il duo greco MadMac. Jamis ha preso parte a Tomorrowland, uno dei festival più famosi al mondo, suonando sul palco di Smash The House.

Giaime

Giaime è un rapper e cantante milanese noto per il grande talento nella scrittura e per le incredibili doti tecniche. Il suo percorso musicale inizia a soli quattordici anni insieme a Mosi e MastaRais; con quest'ultimo, alla fine del 2011, pubblica il brano "Sulla Linea del Limite" che sancisce il suo esordio ufficiale nella scena: il singolo riscuote infatti un enorme successo, collezionando milioni di visualizzazioni in pochi mesi dall'uscita.

Tra il 2010 e il 2012, il rapper interpreta Ricky nella serie tv "In Tour" al fianco dei Pampers (duo comico) e Young Caesar nel programma "Sketch Up", entrambi in onda su Disney Channel.

Chiusa la parentesi attoriale, nel 2012, Giaime si concentra sulla musica e fonda la Zero2 insieme a Lazza, Mastarais, Martinez e Roman, con i quali pubblicherà "Zero2 EP" nel 2014. Nel 2013 a soli 18 anni, pubblica il suo primo album in studio "Blue Magic" per Universal Music, seguito, due anni dopo, dall'EP "Prima scelta". Nel 2016 incontra il producer Andry the Hitmaker, con cui nasce un sodalizio artistico che li vedrà uniti negli anni successivi all'interno di un progetto in cui si intrecciano le reciproche visioni portando alla pubblicazione di vari singoli, tra cui la saga "Gimmi Andryx", accompagnata da videoclip recitati che vedono la partecipazione nelle vesti di cameo di personaggi di spicco come Tedua, Ernia e Bresh.

Dal 2018 inizia un percorso di singoli che portano al primo disco d'oro nel 2019 con il brano "Fiori", in collaborazione con Lazza, oggi certificato disco di platino. Sempre nel 2019 "Mi Ami o No" insieme a Capo Plaza ottiene la certificazione disco di platino e raggiunge i vertici della classifica dei singoli più venduti in Italia, seguito dalla certificazione disco di platino ottenuta dal brano "Parola", in collaborazione con Lazza ed Emis Killa, traccia contenuta nell'EP "Mula", uscito a febbraio 2020.

Nel 2021 esce con "Figlio Maschio", il suo secondo album in studio che vanta le collaborazioni di artisti del calibro di Guè, Jake La Furia, Nashley, Rose Villain e Chadia Rodriguez. Dopo una pausa di quasi due anni, Giaime torna a ottobre 2023 con il brano "Storia" seguito da "Diamanti".

Nel 2024 esce "Instabile" dopodichè inizia il sodalizio artistico con i producer Smookid e 4thenight che porterà ai brani "Giungla", "Santorini" e "Fammi Sorridere", seguiti dall’annuncio di “Volevo Dirti”, in uscita venerdì 29 novembre.