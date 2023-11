Il Quartetto di Cremona con Barragàn

Stasera alle 21 al Teatro Niccolini, una delle realtà cameristiche italiane più interessanti a livello internazionale, il Quartetto di Cremona, a cui si unirà al clarinettista Pablo Barragán per eseguire il Quintetto in la maggiore K.581 di Mozart e The dreams and prayers of Isaac the Blind di Golijov. Il Quartetto ha appena debuttato alla Carnegie Hall di New York (ottobre 2023) e sarà ospite della CMS al Lincoln Center nel 2024. Il clarinettista Pablo Barragán è il vincitore del Prix Crédit Suisse Jeunes Solistes nel 2013. La stagione 202324 lo vede impegnato come solista con orchestre quali Franz Liszt Chamber Orchestra, Heidelberger Frühling, Filarmonica di Brasov e l’Orchestra Filarmonica di Burs.