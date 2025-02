Arezzo, 25 febbraio 2025 – Il punto di vista delle giovani generazioni sulla violenza di genere: una mostra a palazzo comunale

Sarà aperta al pubblico dal pomeriggio di giovedì 27 febbraio, nel chiostro al piano terra di palazzo comunale, la mostra “Noi@voi 2.0”, un’esposizione dedicata al tema della violenza di genere vista attraverso gli occhi degli studenti degli istituti comprensivi della città. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle pari opportunità, raccoglie scritti e opere grafiche realizzati dai ragazzi e dalle ragazze delle scuole medie che hanno partecipato a un bando del 2024, pensato per promuovere una diffusa sensibilizzazione.

Resterà visitabile, gratuitamente, fino a sabato 8 marzo durante gli orari di apertura del Comune. “Riflettere insieme per vincere una sfida di civiltà – sottolinea l’assessore Giovanna Carlettini – promuovere un cambio di passo e un salto di qualità nella cultura e negli atteggiamenti per sconfiggere la violenza di genere. Possiamo riuscirci? Gli adulti sono ovviamente i primi coinvolti ma senza nutrire la consapevolezza delle nuove generazioni la strada sarebbe per tutti in salita. Sono stati tanti i lavori che abbiamo ricevuto e ammirato, dimostrano grande sensibilità e per questo desidero ringraziare ogni studente, gli insegnanti e i genitori che hanno contribuito in questo impegno: ci hanno fornito una bella iniezione di fiducia nel futuro”.