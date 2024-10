Arezzo, 24 ottobre 2024 – Prosegue Sabato 26 ottobre, con il secondo incontro dal titolo “Il lato nascosto della Musica”, il ciclo di conferenze dedicato al variegato mondo della Musica, organizzato dall’Associazione Archeosofica di Arezzo, nella sua sede in via Alessandro Dal Borro, 58.

La musica è sicuramente un’Arte affascinante che ha sempre coinvolto uomini e donne nella storia dell’umanità, ma è anche una Scienza dei suoni fisici e metafisici. Quando si parla di “Arte” si pensa alla destrezza, all’abilità o padronanza tecnica scaturita dall’esercizio e dalla pratica; si pensa all’estetica. Ma Arte ha un significato più profondo e forse più antico: può essere intesa anche come ricerca scientifica e come penetrazione spirituale nella natura e nelle forze capaci di educare. E questo vale in special modo per la musica.

Quindi anche il semplice ascolto, per non dire poi l’esecuzione e la composizione di un brano musicale, non è soltanto un fenomeno sensoriale o acustico, non è solamente una sperimentazione estetica auditiva ed etica. Perché l’uomo e la donna sono muniti anche di una coscienza e di centri psichici, sottili, grazie ai quali si può percepire la musica e i suoi effetti dentro ciascuno di noi, nella propria interiorità, nell’anima. E allora si può scoprire questo “lato nascosto” della Musica che sembra davvero importante…

Il relatore di questo secondo appuntamento, con inizio alle ore 17.,00, è il dott. Emiliano Sciarra, laureato alla Sapienza di Roma, pianista, compositore di musiche per spettacoli, documentari e film. Suona musica blues come tastierista in alcuni gruppi blues ed ha organizzato numerose mostre e attività su vari argomenti che spaziano dall’archeologia allo studio delle arti tradizionali. Sciarra è anche pluripremiato autore di giochi e videogiochi, divulgatore ludico e saggista.

L’incontro è aperto a tutti gli appassionati di musica e non solo, ed è a ingresso libero e gratuito.