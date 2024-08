Il jazz che chiude Smart con Bebop and Beyond

Arezzo, 6 agosto 2024 – Ultimo atto per Arezzo Smart Festival che saluta un’estate positiva tra cinema, musica e teatro. Giovedì 8 agosto, con inizio alle ore 21:15, protagonista della serata presso l’Arena Eden di Arezzo sarà il quintetto formato da Carlo Atti (sax tenore), Santiago Fernandez (pianoforte), Paolo Campanelli (contrabbasso) e Giovanni Paolo Liguori (batteria) con il concerto “Bebop and Beyond”. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Jazz On The Corner.

Carlo Atti, uno dei sassofonisti più importanti d’Italia, è un maestro del bebop e una garanzia di swing! In “Bebop and Beyond”, concerto che si preannuncia un vero e proprio concentrato di energia durante il quale sarà difficile tenere fermi i piedi, il sassofonista bolognese è affiancato da una sezione ritmica di giovanissimi talenti del jazz toscano e italiano, a garanzia di un buona dose di interplay e divertimento su e giù dal palco.

Ingresso € 10,00. Info e prevendite presso: Officine della Cultura, via Trasimeno 16, tel. 0575 27961 – 338 8431111 - [email protected]. Prevendita online su Ticketone.it.

Arezzo Smart Festival è un progetto di Officine della Cultura, nell’ambito del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con Associazione Jazz On The Corner, Museo Casa Vasari e Cooperativa Koinè, con il contributo di Regione Toscana, Fondazione CR Firenze e Fondazione Guido d’Arezzo e con il sostegno di Studio Dentistico Associato Dott. Turchetti, Dott. Volpi, Dott. Favi. Ulteriori informazioni visitando la pagina www.arezzosmartfestival.com.