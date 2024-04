Il dj aretino Luca Agnelli presenta il videoclip del remix del brano Brujerja di Salmo e Noyz

Arezzo, 17 aprile 2024 – LUCA AGNELLI, tra i più innovativi ed eclettici Dj italiani della scena Hard Techno, pubblica oggi il videoclip del remix del brano Brujerja di Salmo e Noyz, un’inedita e travolgente versione del brano contenuto nel loro joint album CVLT - uscito a novembre 2023.

Il video, diretto da Thomas Pizzinga e Tommaso Ferrara, è stato realizzato durante il dj set di Luca al Resonance Festival (tenutosi a Firenze gli scorsi 31 marzo e 1° aprile) e racconta un contesto reale come quello del festival techno, corredato però da qualcosa in più.

La storyline racconta la trasformazione di un festival legale in qualcosa che evoca un'atmosfera di illegalità, in linea con il tono della traccia originale.

Per coinvolgere anche Salmo e Noyz nasce l’idea di un virus che, come la musica e con la musica, penetra nell'organismo delle persone e ne prende il controllo. Grazie all'ausilio tecnico dell'Al i volti dei presenti cambiano morfologia in un mix di sembianze che si alternano con quelle di Salmo e Noyz sul ritmo incalzante dell'hard techno a 155 BPM, incarnando in un certo senso il concetto stesso di remix musicale.

Luca Agnelli racconta la nascita della collaborazione con Salmo e Noyz: «Salmo e io ci siamo conosciuti durante un evento e siamo rimasti in contatto, gli ho fatto sentire una demo a cui stavo lavorando e lui mi ha proposto di realizzare un remix su una traccia di CVLT, Brujeria. Il verso “arriva, arriva, lo senti che arriva” mi ha dato l’ispirazione per sprigionare energia nel mio stile, sembrava fatto su misura per essere remixato da me.

L’incontro tra Hard Techno e Rap è insolito, ma del resto amo le contaminazioni anche se con bpm così distanti, ed è fondamentale per me mettersi continuamente in gioco: già in passato avevo remixato un brano dallo stile completamente diverso, il capolavoro di Moby Porcelain, una grande responsabilità che ha reso ieri come oggi la sfida davvero irresistibile. Il risultato è esplosivo»

LUCA AGNELLI - NOTE BIOGRAFICHE

Luca Agnelli è uno dei dj e produttori italiani più noti per i suoi set potenti e pieni di energia.

In continua evoluzione, è sempre alla ricerca di nuovi obiettivi e di sfide sempre più grandi, sperimentando percorsi non comuni e inventando linguaggi innovativi.

Eclettico, creativo, curioso, coinvolgente, dallo stile inconfondibile, trasmette passione e adrenalina, fa sognare ed emozionare. L'Hard Techno è il suo sound ma si percepiscono le sue radici House e Techno, contaminate da Hardcore, Hardstyle, Industrial e Neo Rave.

Luca è il fondatore di Etruria Beat records, l'etichetta che dal 2010 ha pubblicato molti produttori internazionali come Alignment, Nico Moreno, Amelie Lens, Oguz, Gravedgr, Farrago, Alt8, Azyr, La Penderie Noire, Lessss, Diøn, Fantasm, Aphøtic, Jacidorex, Pisapia, Rian Wood, Ben Sims, Slam, Truncate, Radio Slave, Setaoc Mass, Regal, Nikita Zabelin e molti altri.

Ha pubblicato musica per alcune importanti etichette come NineTimesNine, Reckless, Blackworks, No Mercy, Innergate, Revised, Phase 2, Soma, Planet Rhythm, Filth On Acid, Drumcode, Dirty Bird, MBF oltre naturalmente alla sua Etruria beat.