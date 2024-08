Il Coro di voci bianche Maitrise des Bouches du Rhone ad Arezzo

Arezzo, 26 agosto 2024 – La Maîtrise départementale des Bouches-du-Rhône in Toscana per celebrare il 30° anniversario. «Questo evento significativo sarà l'occasione per condividere la nostra passione per l'arte vocale attraverso una serie di concerti in Toscana, più precisamente ad Arezzo e nei suoi dintorni.

La Maîtrise départementale des Bouches-du-Rhône - Marseille - France, il nostro ensemble vocale è composto da un coro di bambini e giovani professionisti, oltre a un coro da camera di adulti professionisti. Da tre decenni, ci dedichiamo alla promozione dell'arte vocale con un alto livello di professionalità ed eccellenza artistica. La nostra struttura è riconosciuta a livello internazionale per le sue prestazioni di alto livello, acclamate nel mondo artistico e musicale. Ogni anno, il coro si esibisce in numerosi festival internazionali in Francia e all'estero, tra cui il Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, il Théâtre Antique d'Orange, le Chorégies, il Festival di Maastricht, La Chaise-Dieu, l'Opéra di Marsiglia e Avignone.

Dal 2002, il coro è diretto dal Maestro Samuel Coquard, che è stato il più giovane direttore musicale nominato maestro di coro alla Cattedrale di Notre-Dame di Parigi all'età di 23 anni. Oggi, dirige il coro con passione ed è anche invitato a dirigere il coro del National Centre for the Performing Arts (NCPA) di Pechino. Ha lavorato come assistente di Nicole Corti, del Maestro Myung-Whun Chung, Donato Renzetti, Pinchas Steinberg e Kurt Masur, tra gli altri.

Tournée in Toscana 2024

«Per celebrare questo importante traguardo, abbiamo scelto di venire in Toscana, una regione particolarmente cara al direttore musicale del coro. Il nostro desiderio è condividere la nostra musica con il pubblico italiano e far conoscere la nostra struttura, con un'attenzione speciale verso l'educazione artistica e culturale dei bambini con le sponsoring francese di Fondation Indigo, Departement des Bouches du Rhône, Provincia della Region Sud, del Ministero della Cultura e delà cita di Marsiglia.

Programma della tournée 2024

1. 28 agosto 2024 : Concerto al Duomo di Arezzo alle 21:00

2. 29 agosto 2024 : Concerto a Camaldoli Monastero - abbadia alle 21:00

3. 30 agosto 2024: Concerto al 51e Festival Internazionale di Fano a Pesaro ore 21:15

IL Coro di voci bianche Maitrise des Bouches du Rhone è composto da : Clelia Cerutti & Oriane Bouchouareb solisti soprani

Emmanuel Culcasi organo

Élodie Adler arpa

Maestro Samuel Coquard direttore musicale