Il coraggio di non mollare. La Toscana premia Ilenia

Ilenia Garofalo, la ragazza grossetana di 24 anni che ha vinto il titolo nazionale di Miss Coraggio, torna a una meritata ribalta per la conquista di un altro riconoscimento. Ilenia verrà premiata il prossimo 8 marzo, nel giorno dedicato alla Festa della donna, con uno speciale riconoscimento da parte della Regione Toscana.

La comunicazione a Ilaria è arrivata dal presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. La cerimonia di premiazione sarà il momento clou della quarta edizione dell’evento "Otto donne per l’otto marzo" che è in programma alle 15 nella sala del gonfalone del palazzo Pegaso nella sede regionale fiorentina in via Cavour 4. Ilenia Garofalo è felice per questo riconoscimento che ritirerà con tanta gioia e sarà un ulteriore stimolo per il suo cammino.

La sua vicenda personale è arrivata alla ribalta dell’opinione pubblica nazionale con grande risalto da parte di tutti gli organi di informazione. Ilenia è stata vittima di un incidente stradale il 23 febbraio 2019, che l’ha segnata profondamente, e può considerarsi viva per miracolo. Nel 2023, anno in cui il concorso di Miss Italia si è distinto per una campagna capillare sulla sicurezza stradale, è stata premiata da Patrizia Mirigliani patron della Miren che organizza il concorso di Miss Italia come Miss Coraggio visti la sua forza e il suo impegno per riprendersi la vita.

Investita sulle strisce pedonali da un’auto a Sesto Fiorentino, dove abitava all’epoca per frequentare gli studi universitari, Ilenia ha affrontato una lunga serie di interventi chirurgici nell’ospedale fiorentino di Careggi. Poi, senza dir niente a nessuno, si è iscritta lo scorso anno a Miss Italia, un’aspirazione che aveva fin da bambina.

"La mia partecipazione – ha detto la ventiquattrenne Ilenia Garofalo – è stata un manifesto di forza e di coraggio", un messaggio rivolto che è destinato a tutte le donne e a chi ritiene che "un’imperfezione fisica ed estetica possa privarci della nostra bellezza".

E nell’ultima finale del concorso a Salsomaggiore, che ha incoronato come nuova regina della bellezza la piemontese Francesca Bergesio, Ilenia Garofalo è stata festeggiatissima perché la sua storia e il suo straordinario coraggio hanno commosso tutti. E la coinsegna della fascia di Miss Coragfgio da partte di Patrizia Mirigliani è stata la degna conclusione di un’avventura meravigliosa.

